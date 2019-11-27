Архив ТВ2
Растут цены
14 часов назад
1994 год. Автор: Ольга Комарницкая.
Томичи простаивали у дверей продуктовых магазинов по несколько часов в надежде купить нужные продукты подешевле.
В ноябре 1994 года цены на основные продукты питания выросли в полтора раза.
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