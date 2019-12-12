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12 декабря,
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Призрак хромой лошади, или Под знаком пожарного щита

Олег Мутовкин
Олег Мутовкин
5 часов назад
Призрак хромой лошади, или Под знаком пожарного щита

2009 год. Автор: Максим Воронин.


Шел траур по погибшим в Перми. И список погибших пополнялся — люди умирали в больницах. Пожар тогда уже был назван самым крупным по количеству жертв в новейшей истории страны. Уже были известны многочисленные и шокирующие подробности трагедии, заведены уголовные дела против владельцев и арендаторов злополучного клуба, в отставку подали руководители города. Возбудили уголовное дело против сотрудников МЧС, проводивших проверки пожарной безопасности сгоревшего пермского клуба. Становилось понятно, что многие в Перми будут примерно осуждены.


Но главный вопрос — что делать дальше, чтобы подобное не повторялось? Ожидаемым ответом на этот вопрос властей стали проверки аналогичных заведений по всей стране на предмет соблюдения в них правил противопожарной безопасности. В ходе проверок выяснялось, что почти везде что-то да не соблюдается. И это при том, что не было недостатка в многочисленных на этот счет инструкциях, были надзорные органы с широкими полномочиями. А безопаснее тем не менее наша жизнь не становилась.

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