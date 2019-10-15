Первый супермаркет в Томске

1994 год. Автор: Ольга Комарницкая.





В Томске должно было состояться открытие первого в городе супермаркета. Появление подобного магазина обычного не только для западных, но и для крупных российских городов — событие. Правда событие, тогда не состоявшееся. Смотрите сюжет из архива ТВ2.