Первый год Особой экономической зоны Томска

2006 год. Автор: Максим Воронин.





В областной администрации на пресс-конференции ответственные лица отчитывались о том, что сделано почти за год для запуска в Томске Особой экономической зоны. Победой в конкурсе на право создания этой зоны именно в Томске город очень гордился. С этим проектом власти связывали большие надежды. Но видимых успехов на пути создания Особой экономической зоны Томска не наблюдалось.





Заместитель губернатора Оксана Козловская опровергала разговоры о том, что проект встал. Томская область, уверяли в областной администрации, продолжала оставаться лидером в этом общероссийском проекте. Томск пока только договаривался с Академией наук о передачи земли и недвижимости под Особую экономическую зону и объявлял конкурсы на проектирование первого корпуса и дорожных развязок к Академгородку.





Как продвигался проект создания в Томске ОЭЗ, смотрите в нашем архивном материале.