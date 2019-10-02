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Архив ТВ2

Первый год Особой экономической зоны Томска

Олег Мутовкин
Олег Мутовкин
2 часа назад
Первый год Особой экономической зоны Томска

2006 год. Автор: Максим Воронин.


В областной администрации на пресс-конференции ответственные лица отчитывались о том, что сделано почти за год для запуска в Томске Особой экономической зоны. Победой в конкурсе на право создания этой зоны именно в Томске город очень гордился. С этим проектом власти связывали большие надежды. Но видимых успехов на пути создания Особой экономической зоны Томска не наблюдалось.


Заместитель губернатора Оксана Козловская опровергала разговоры о том, что проект встал. Томская область, уверяли в областной администрации, продолжала оставаться лидером в этом общероссийском проекте. Томск пока только договаривался с Академией наук о передачи земли и недвижимости под Особую экономическую зону и объявлял конкурсы на проектирование первого корпуса и дорожных развязок к Академгородку.


Как продвигался проект создания в Томске ОЭЗ, смотрите в нашем архивном материале.

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