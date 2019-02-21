Отечество, как обычно, в опасности

2005 год. Автор: Юлия Мучник.





На этой неделе страна отметит День защитника Отечества. Так официально называется этот праздник, по случаю которого в 2005 году впервые был устроен выходной день.





Бравурные звуки праздничных концертов и торжественные речи праздничных собраний не заглушали главную тему: от кого готовилась страна защищаться? От терроризма? Тогда зачем нам нужна была миллионная армия, о которой говорил министр обороны, почему вместо расходов на нее не усиливали спецподразделения для борьбы с террористами, зачем закупали атомные подлодки и межконтинентальные какие-то ракеты, зачем проводили масштабные учения — вроде бы другой враг и другая война. Или мы вновь готовились воевать с Америкой и опять ее пугали?





Такое разное 23-ее февраля, в сюжете ТВ2.

