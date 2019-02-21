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21 февраля,
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Отечество, как обычно, в опасности

Олег Мутовкин
Олег Мутовкин
4 часа назад
Отечество, как обычно, в опасности

2005 год. Автор: Юлия Мучник.


На этой неделе страна отметит День защитника Отечества. Так официально называется этот праздник, по случаю которого в 2005 году впервые был устроен выходной день.


Бравурные звуки праздничных концертов и торжественные речи праздничных собраний не заглушали главную тему: от кого готовилась страна защищаться? От терроризма? Тогда зачем нам нужна была миллионная армия, о которой говорил министр обороны, почему вместо расходов на нее не усиливали спецподразделения для борьбы с террористами, зачем закупали атомные подлодки и межконтинентальные какие-то ракеты, зачем проводили масштабные учения — вроде бы другой враг и другая война. Или мы вновь готовились воевать с Америкой и опять ее пугали?


 Такое разное 23-ее февраля, в сюжете ТВ2.

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