От батареи к печке

2004 год. Автор: Юлия Корнева.





Тогда осенью в селе Бакчар Томской области пришлось срочно создавать Бакчарские коммунальные сети. До этого почти вся коммуналка находилась в руках частного предпринимателя, но он решил от этого малоприбыльного дела отказаться.





Отказался от того, чтобы отапливать жилые дома, и еще один частный бакчарский предприниматель. Люди были вынуждены ставить в домах печи. О частниках в жилищно-коммунальном хозяйстве репортаж из архива ТВ2.