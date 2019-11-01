Архив ТВ2
От батареи к печке
4 часа назад
2004 год. Автор: Юлия Корнева.
Тогда осенью в селе Бакчар Томской области пришлось срочно создавать Бакчарские коммунальные сети. До этого почти вся коммуналка находилась в руках частного предпринимателя, но он решил от этого малоприбыльного дела отказаться.
Отказался от того, чтобы отапливать жилые дома, и еще один частный бакчарский предприниматель. Люди были вынуждены ставить в домах печи. О частниках в жилищно-коммунальном хозяйстве репортаж из архива ТВ2.
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