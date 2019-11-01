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Архив ТВ2

От батареи к печке

Олег Мутовкин
Олег Мутовкин
4 часа назад
От батареи к печке

2004 год. Автор: Юлия Корнева.


Тогда осенью в селе Бакчар Томской области пришлось срочно создавать Бакчарские коммунальные сети. До этого почти вся коммуналка находилась в руках частного предпринимателя, но он решил от этого малоприбыльного дела отказаться.


Отказался от того, чтобы отапливать жилые дома, и еще один частный бакчарский предприниматель. Люди были вынуждены ставить в домах печи. О частниках в жилищно-коммунальном хозяйстве репортаж из архива ТВ2.

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