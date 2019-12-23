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Архив ТВ2

Нулевые итоги

Олег Мутовкин
Олег Мутовкин
4 часа назад
Нулевые итоги

2010 год. Автор: Андрей Филимонов.


Заканчивался не просто 2010 год, заканчивались так называемые нулевые. Первые десять лет XXI века.


Они начинались ожиданием компьютерной катастрофы — все боялись этого «обнуления», но обошлось. А потом было 11 сентября 2001-го, и стало понятно, что наступал новый век — век совсем других вызовов и проблем. России пришлось пережить Норд-Ост и Беслан.


На этом фоне как-то быстро и незаметно на смену политической оттепели 90-х пришла так называемая управляемая демократия, вертикаль власти и цензура. В противовес лихим 90-м это время поначалу окрестили эпохой стабильности, но к исходу десятилетия стабильность оборачивалась резней в станице Кущевской и Манежем. Нефтяное благополучие и потребительский бум разрешались экономическим кризисом и призывами к срочной модернизации.


Все гадали, что ожидало нас дальше. 10 лет нового века — нулевые в большой стране и в Томске — политические итоги в материале из архива ТВ2.

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