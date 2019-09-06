Не ходите, дети, в школу

2009 год. Автор: Андрей Филимонов.





Ликвидировать школу в эстонской деревне Вамболы. Такое решение было принято администрацией Зырянского района. Жители деревни протестовали и писали жалобы в прокуратуру. Они говорили, что с ними решение о закрытии школы не согласовывали.





За два месяца до этих событий в Эстонию ездила делегация Томской области, и там ее руководители рассказывали о том, как поддерживали у нас национальные меньшинства. Получалось, что политика областной и районной администраций между собой не согласуются.





Журналисты ТВ2 побывали в Вамболы и узнали, почему для местных жителей закрытие школы означало конец их деревни.