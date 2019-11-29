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Архив ТВ2

Музыка для детей

Олег Мутовкин
Олег Мутовкин
10 часов назад
Музыка для детей

1994 год. Автор: Ольга Комарницкая.


Во сколько месяцев, именно месяцев, а не лет, можно начинать заниматься музыкой с детьми? Об этом в нашем сюжете из архива ТВ2.

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