Архив ТВ2
Музыка для детей
10 часов назад
1994 год. Автор: Ольга Комарницкая.
Во сколько месяцев, именно месяцев, а не лет, можно начинать заниматься музыкой с детьми? Об этом в нашем сюжете из архива ТВ2.
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