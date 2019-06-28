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Милостыню депутатам

Олег Мутовкин
Олег Мутовкин
1 час назад
Милостыню депутатам

2007 год. Автор: Николай Воронин.


Акция протеста в форме флешмоба проходила в центре Томска. В интернете, на странице томского молодёжного общественно-политического журнала "Кампус" появился призыв. Прийти 28 июня в полдень к зданию Думы города Томска и кинуть у её дверей мелочь в знак протеста против повышения платы за проезд в маршрутках. За оригинальной акцией протеста наблюдали и наши корреспонденты.

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