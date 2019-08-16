Архив ТВ2
Медовый спас
4 часа назад
2009 год. Автор: Сергей Дик.
Православные отмечали "Медовый спас". Считается, что к этому дню соты в ульях наполнены до отказа и пасечникам пора приступать к сбору меда. Пчеловоды области так и поступали, каждый год в Томске проходила ярмарка, приуроченная к празднику. Пасечники привозили в город свою продукцию, а томичи покупали мед и медовуху напрямую у производителя.
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