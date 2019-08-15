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15 августа,
2019
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Архив ТВ2

Крупная авария на Мариинской трассе

Олег Мутовкин
Олег Мутовкин
2 часа назад
Крупная авария на Мариинской трассе

2005 год. Авторы: Наталья Шурутова, Николай Воронин, Ольга Комарницкая, Ольга Устюгова.


Ночью на трассе Томск-Мариинск примерно в 50 километрах от города Томска произошла крупная автомобильная авария. Автобус, везший томичей на отдых к озеру Шира, столкнулся с КАМАЗом, перевозившим топливо. Официально говорилось о 14 погибших. Наша съемочная группа прибыла на место трагедии вскоре после происшествия. Об этом — в архивном материале программы «Час Пик».

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