Архив ТВ2
Крупная авария на Мариинской трассе
2 часа назад
2005 год. Авторы: Наталья Шурутова, Николай Воронин, Ольга Комарницкая, Ольга Устюгова.
Ночью на трассе Томск-Мариинск примерно в 50 километрах от города Томска произошла крупная автомобильная авария. Автобус, везший томичей на отдых к озеру Шира, столкнулся с КАМАЗом, перевозившим топливо. Официально говорилось о 14 погибших. Наша съемочная группа прибыла на место трагедии вскоре после происшествия. Об этом — в архивном материале программы «Час Пик».
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