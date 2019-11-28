Архив ТВ2
Конкурс юных регулировщиков
1 час назад
1994 год. Автор: Андрей Мурашов.
В школах Томска действовали 30 отрядов юных инспекторов движения. Во Дворце творчества детей и молодежи, тогда он назывался Дворец творчества юных, проходил конкурс юных регулировщиков движения.
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