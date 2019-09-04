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Конкурс на статус

Олег Мутовкин
Олег Мутовкин
56 минут назад
Конкурс на статус

2009 год. Автор: Андрей Филимонов.


В Министерстве образования и науки должны были вскрывать конверты с заявками от российских вузов, которые участвовали в конкурсе на статус «национального исследовательского университета». Всего было подано 136 заявок, а победителей должно было быть 15.


Между четырьмя томскими вузами, подавшими заявки на конкурс, развернулась жесткая конкуренция. Ректоры некоторых университетов даже отказывались говорить что-либо о конкурсных заявках своих вузов, опасаясь, что их идеи могли позаимствовать конкуренты. Наш корреспондент пытался понять, зачем вузам статус национального и какая от этого выгода университетам и Томской области...

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