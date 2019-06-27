Как карта ляжет

2007 год. Автор: Оксана Вождаева.





С июля 2007 года игровых автоматов в Томске становилось втрое меньше. А из шести казино оставалось только три. Это были требования федерального закона об игорном бизнесе. Закон ограничивал количество столов и автоматов, которые могло иметь заведение.





Следующим этапом внедрения закона был июнь 2009 года. К этому времени игорный бизнес должен был перейти в специальные зоны.





Закон к тому же позволял местным властям закрывать игорные заведения досрочно. Томские депутаты решили воспользоваться этой нормой и хотели запретить игровые автоматы уже с 1 января 2008 года. В областную Думу внесли соответствующий законопроект.





Как реагировал на эти изменения игорный рынок Томска, в специальном репортаже Оксаны Вождаевой из архива ТВ2.