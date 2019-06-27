Добрые новости
27 июня,
2019
1
видео
1
фото
Архив ТВ2

Как карта ляжет

Олег Мутовкин
Олег Мутовкин
2 часа назад
Как карта ляжет

2007 год. Автор: Оксана Вождаева.


С июля 2007 года игровых автоматов в Томске становилось втрое меньше. А из шести казино оставалось только три. Это были требования федерального закона об игорном бизнесе. Закон ограничивал количество столов и автоматов, которые могло иметь заведение.


Следующим этапом внедрения закона был июнь 2009 года. К этому времени игорный бизнес должен был перейти в специальные зоны.


Закон к тому же позволял местным властям закрывать игорные заведения досрочно. Томские депутаты решили воспользоваться этой нормой и хотели запретить игровые автоматы уже с 1 января 2008 года. В областную Думу внесли соответствующий законопроект.


Как реагировал на эти изменения игорный рынок Томска, в специальном репортаже Оксаны Вождаевой из архива ТВ2.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.