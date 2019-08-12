Архив ТВ2
Инопланетяне ни при чем
53 минуты назад
2005 год. Автор: Олег Юдин.
Горожане наезжали на пригородные хозяйства. Недалеко от деревни Ярское масштабы бедствия достигали нескольких гектаров. Местное хозяйство оценивало ущерб. Смотрите репортаж из архива ТВ2.
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