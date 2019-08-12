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Архив ТВ2

Инопланетяне ни при чем

Олег Мутовкин
Олег Мутовкин
53 минуты назад
Инопланетяне ни при чем

2005 год. Автор: Олег Юдин.


Горожане наезжали на пригородные хозяйства. Недалеко от деревни Ярское масштабы бедствия достигали нескольких гектаров. Местное хозяйство оценивало ущерб. Смотрите репортаж из архива ТВ2.

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