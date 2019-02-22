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И снова такое разное 23 февраля

Олег Мутовкин
Олег Мутовкин
33 минуты назад
И снова такое разное 23 февраля

2005 год. Автор: Юлия Мучник.


Так уж совпало, что 23-го февраля отмечается и траурная дата. В 1944 году 23-го февраля вайнахи, так называли себя чеченцы и ингуши, решением советских властей были депортированы — высланы из родных мест в северный Казахстан и в Сибирь.


Из полумиллиона высланных, сначала в пути, потом уже в ссылке в холодных краях, в неприспособленных для жизни землянках и бараках, погибли больше 300 тысяч человек. И только в 1957 году эти народы были реабилитированы и им разрешили вернуться на Родину.


Около тысячи чеченцев и ингушей жили в Томске. Кто-то из них закончил в нашем городе вуз и остался, большинство бежало сюда в 90-ые во время первой и второй чеченской войны. 23 февраля томские чеченцы и ингуши собирались вместе, чтобы помянуть погибших в 1944-ом году родных и близких.

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