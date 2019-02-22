И снова такое разное 23 февраля

2005 год. Автор: Юлия Мучник.





Так уж совпало, что 23-го февраля отмечается и траурная дата. В 1944 году 23-го февраля вайнахи, так называли себя чеченцы и ингуши, решением советских властей были депортированы — высланы из родных мест в северный Казахстан и в Сибирь.







Из полумиллиона высланных, сначала в пути, потом уже в ссылке в холодных краях, в неприспособленных для жизни землянках и бараках, погибли больше 300 тысяч человек. И только в 1957 году эти народы были реабилитированы и им разрешили вернуться на Родину.





Около тысячи чеченцев и ингушей жили в Томске. Кто-то из них закончил в нашем городе вуз и остался, большинство бежало сюда в 90-ые во время первой и второй чеченской войны. 23 февраля томские чеченцы и ингуши собирались вместе, чтобы помянуть погибших в 1944-ом году родных и близких.