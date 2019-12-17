Главный по детям

2010 год. Автор: Андрей Филимонов.





В Томске побывал уполномоченный по правам ребенка при президенте России, адвокат Павел Астахов. Этот институт был введен в России в 2009 году.





О степени детского бесправия и беззащитности детей в России говорили официальные цифры. В год в России в среднем фиксировалось около 100 тысяч случаев насилия над детьми. Очень часто — насилие в собственной семье. Так, 50 тысяч детей в течение года убегали из дома, спасаясь от семейного насилия, 2,5 тысячи детей в среднем погибали от преступных посягательств, около тысячи — из-за халатности родителей, 7 тысяч становились жертвами сексуальных преступлений.





В России официально было зарегистрировано более 2 млн сирот. Ситуация с детским бесправием в Томске отражала общероссийскую. Но в Томске в том году дети страдали и погибали не просто от насилия, а становились жертвами сотрудников правоохранительных органов. Это и привлекло особое внимание к происходящему у нас.





Ситуацией в Томске Астахов заинтересовался после двух ЧП — жестокого избиения мальчика в деревне Заварзино сотрудником милиции и аварии в Каргаске, в которой также участвовал сотрудник милиции. Тогда в Каргаске погибла 14-летняя девочка.





И вот уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов приехал в Томск. В Каргасок, где погибла девочка, он не ездил. Знакомиться с пострадавшим от сотрудника милиции мальчиком тоже не стал. Но посетил несколько детских учреждений.





О том, кто и как может защитить права ребенка в России и в Томске, в репортаже из архива ТВ2.