Добрые новости
18 октября,
2019
1
видео
1
фото
Архив ТВ2

Филипп Киркоров впервые в Томске

Олег Мутовкин
Олег Мутовкин
3 часа назад
Филипп Киркоров впервые в Томске

1994 год. Автор: Татьяна Агашкина.


Филипп Киркоров приезжал в Томск первый раз. В Большом концертном зале артист дал один концерт, который длился больше двух часов. Не все поклонники певца смогли на него попасть. Наши корреспонденты взяли у Киркорова интервью в купе поезда Томск — Москва. Смотрите репортаж из архива ТВ2.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.