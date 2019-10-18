Филипп Киркоров впервые в Томске

1994 год. Автор: Татьяна Агашкина.





Филипп Киркоров приезжал в Томск первый раз. В Большом концертном зале артист дал один концерт, который длился больше двух часов. Не все поклонники певца смогли на него попасть. Наши корреспонденты взяли у Киркорова интервью в купе поезда Томск — Москва. Смотрите репортаж из архива ТВ2.