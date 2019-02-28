Архив ТВ2
«Факел» в подарок
4 часа назад
2005 год. Автор: Наталья Ким.
Официальное открытие развлекательного комплекса «Факел» было назначено на 2 марта. Подарок Томску от «Юкоса» к четырехсотлетию. Перед открытием новостройку презентовали томским журналистам.
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