Экс-начальник УЭБ Константин Савченко: То, что предъявлено в обвинительном заключении не соответствует действительности

Сегодня в Томском областном суде начался допрос обвиняемого в коррупции экс-начальника УЭБиПК УМВД России по Томской области Константина Савченко. Обвинения владельца «Ремавто» Андрея Кривошеина он назвал «ложью, больным воображением и вымыслом».

Напомним, что именно по заявлению Андрея Кривошеина на Константина Савченко было заведено уголовное дело. Ему инкриминируется то, что с 2013 по 2015 годы он получал от северского предпринимателя в сфере автобизнеса «взятки имуществом и услугами имущественного характера» на общую сумму 912 950 рублей. Согласно показаниям «северского предпринимателя», в качестве взятки он передал начальнику УБЭП три мобильных телефона iPhone и с большим дисконтом продал ему автомобиль Toyota Highlander.

«Аппетиты у должностного лица постоянно растут. Получив автомобиль Toyota Highlander, он( Савченко) не удовлетворился и потребовал дополнительный бонус — автомобиль Lexus и трехкомнатную квартиру в центре города общей стоимостью свыше 20 млн рублей», — рассказал юрист группы компаний «РемАвто» Василий Андреев программе «Человек и закон». Так, якобы отказавшись платить полицейским, предприниматель Кривошеин сам обратился в ФСБ и рассказал о коррупции в УМВД Томской области.

Эти обвинения в свой адрес Константин Савченко не признает. Сегодня на допросе в суде в течение нескольких часов он в мельчайших подробностях рассказал историю приобретения всех семейных автомобилей. Экс-начальник управления экономической безопасности настаивает, что был совершен равноценный обмен принадлежащего ему автомобиля Opel Astra 2008-го года, автомобиля родного дяди Валерия Савченко Raw 4 2008-го года с доплатой в 200 тысяч рублей на Toyota Highlander 2013-го года.

Так Opel Astra 2008-го года была приобретена Савченко в кредит. В 2013-м, когда был оплачен последний взнос за автомобиль, семья Савченко задумалась о приобретении нового. Дядя, узнав о намерениях племянника предложил отдать свой Raw 4 2008-го года. Однако жене экс-начальника УЭБ и ПК, Ольге Савченко, новый Raw 4 показался неудобным. Кроме того, ее автомобиль мечты был белого цвета и более высокой проходимости. Так возникла идея обменять два имеющихся автомобиля на новый более комфортабельный.

Старый знакомый Константина Савченко бизнесмен Владимир Ли посоветовал обратиться к владельцу «РемАвто» Андрею Кривошеину. Затем они все вместе встретились и обсудили обмен автомобилей. Предлагаемый автомобиль Toyota Highlande был белого цвета с белыми чехлами внутри салона. Именно о таком автомобиле и мечтала Ольга Савченко. Обмен состоялся и осталось дело за малым оформить документы.

Как заявил на суде Константин Савченко, на момент знакомства с Андреем Кривошеиным, он информацией о преступной деятельности Кривошеина не обладал, никто ему не докладывал об этом и он доверился рекомендациям старого знакомого Владимира Ли.

Позже вышла накладка, которая никак не насторожила Константина Савченко. Андрей Кривошеин сообщил ему, что предоставленная в обмен машина находится под залогом в банке и предложил взамен точно такой же автомобиль из автосалона в Красноярске с доплатой в 200 тысяч рублей. Семья Савченко согласилась. С деньгами помог красноярский дядя.

Таким образом, по мнению Константина Савченко никакой взятки в обмен на покровительство не было, равно как и самого покровительства северскому предпринимателю Андрею Кривошеину.

На вопрос, знает ли Константин Савченко кому он перешел дорогу и чьи интересы задел, адвокат Андрей Лисицын ответил нет.