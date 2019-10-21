Архив ТВ2
Экономическое чудо на реке Кия
1 час назад
1995 год. Автор: Вячеслав Николаев.
Паром через реку Кия делал последний рейс. Зырянский и Тегульдетский районы Томской области соединил красавец-мост.
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