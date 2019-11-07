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Архив ТВ2

Дома ветхие да холодные

Олег Мутовкин
Олег Мутовкин
2 часа назад
Дома ветхие да холодные

2009 год. Автор: Максим Воронин.


Убытки энергетиков с начала года составляли около 600 миллионов рублей. Энергетики уверяли, что они вынуждены были отапливать город на кредитные деньги. Основная причина убытков — неплатежи населения. Впрочем, была еще одна проблема. Это так называемый норматив потребления тепла для ветхого жилья. Вдруг выяснилось, что жителей самых плохих домов в городе хотели обязать платить за тепло не меньше, а больше остальных — примерно в полтора раза. При том, что этим самым теплом они часто даже не обогревались, а регулировать его потребление не имели никакой возможности. В сюжете из архива ТВ2 разбирались в этой теме.

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