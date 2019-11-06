День рождения «Успеваем»

5 ноября 1995 года телезрители ТВ2 в первый раз услышали фразу «С добрым утром». В 2019 году программе исполнилось бы 24 года. Только за первые пятнадцать лет эфира в студии телеканала побывали четыре тысячи гостей, вышли около восьми тысяч сюжетов, а фразу «С добрым утром» наши коллеги произнесли, как минимум, 10 тысяч раз.