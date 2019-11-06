Архив ТВ2
День рождения «Успеваем»
42 минуты назад
5 ноября 1995 года телезрители ТВ2 в первый раз услышали фразу «С добрым утром». В 2019 году программе исполнилось бы 24 года. Только за первые пятнадцать лет эфира в студии телеканала побывали четыре тысячи гостей, вышли около восьми тысяч сюжетов, а фразу «С добрым утром» наши коллеги произнесли, как минимум, 10 тысяч раз.
Предлагаем вам посмотреть праздничный эфир по случают 16-летия программы.
Добавим, что в этот четверг, 7 ноября в 19.30 в Инстаграме ТВ2 состоится прямой эфир с Натальей Пелых и Андреем Колосовым. Одни из любимых ведущих Томска поделятся воспоминаниями, расскажут о себе и о том, чем сейчас занимаются. Не пропустите!
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