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06 ноября,
2019
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День рождения «Успеваем»

ТВ2
ТВ2
42 минуты назад

5 ноября 1995 года телезрители ТВ2 в первый раз услышали фразу «С добрым утром». В 2019 году программе исполнилось бы 24 года. Только за первые пятнадцать лет эфира в студии телеканала побывали четыре тысячи гостей, вышли около восьми тысяч сюжетов, а фразу «С добрым утром» наши коллеги произнесли, как минимум, 10 тысяч раз.

Предлагаем вам посмотреть праздничный эфир по случают 16-летия программы. 

Добавим, что в этот четверг, 7 ноября в 19.30 в Инстаграме ТВ2 состоится прямой эфир с Натальей Пелых и Андреем Колосовым. Одни из любимых ведущих Томска поделятся воспоминаниями, расскажут о себе и о том, чем сейчас занимаются. Не пропустите!

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