Цветочный бизнес в Томске

2009 год. Автор: Юлия Корнева.





Несмотря на кризис цветочный бизнес Томска подсчитывал праздничную выручку. Цветы в канун праздника подорожали практически на треть. Цена роз, например, доходила до 250 рублей за штуку. Связано это было даже не столько с праздником, сколько с ростом доллара и евро. Ведь в основном цветы закупались за границей. Как в тех условиях развивался бизнес на цветах? Как сказывался на праздничных букетах мировой финансовый кризис? Выясняла наш корреспондент.