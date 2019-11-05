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Архив ТВ2

Что мы празднуем 4 ноября?

Олег Мутовкин
Олег Мутовкин
3 часа назад
Что мы празднуем 4 ноября?

2009 год. Автор: Андрей Филимонов.


4 ноября стал праздничным днем с 2004 года. Правда, по данным Левада-Центра, лишь около 30 % россиян сумели правильно указать название этого праздника — «День народного единства». Большинство (63 %) определенно отвечали, что они не станут отмечать ни 4 ноября, ни 7-е.


И в самом деле, только уж самые верные ленинцы могли радоваться тому, что в 1917 году большевики взяли власть в свои руки. И уж совсем не получалось всерьез отмечать изгнание из России польских захватчиков в 17-м столетии. Тем более что при ближайшем рассмотрении те события очередной русской смуты походили скорее на гражданскую войну, чем на борьбу со зловредными интервентами. Да и кому было дело до Гришки Отрепьева да «Тушинского вора».


Тем не менее праздник государственный, отмечать было надо. В Томске в «белом доме» во время праздничного заседания была провозглашена даже новая объединяющая идея.


День народного единства в Томске и его окрестностях в репортаже из архива ТВ2.

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