Брошенные люди

2005 год. Автор: Юлия Мучник.





В феврале 2001 в России была ликвидирована федеральная миграционная служба. Мигранты переходили в ведение специальных структур при МВД. Миграция бывала трудовой, когда к нам из бывших советских республик ехали просто на заработки. Подработав, мигранты возвращались к себе и не претендовали на постоянное место жительства в России.







Куда более болезненная проблема те, кто обратно возвращаться не хотел, точнее не мог. В основном это были русские и русскоязычные люди из бывших республик Союза и из Чечни. После развала Советской империи и многочисленных войн эти люди хлынули в Россию.







Как встречала их историческая Родина, в сюжете ТВ2.