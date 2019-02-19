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Брошенные люди

Олег Мутовкин
Олег Мутовкин
1 час назад
Брошенные люди

2005 год. Автор: Юлия Мучник.


В феврале 2001 в России была ликвидирована федеральная миграционная служба. Мигранты переходили в ведение специальных структур при МВД. Миграция бывала трудовой, когда к нам из бывших советских республик ехали просто на заработки. Подработав, мигранты возвращались к себе и не претендовали на постоянное место жительства в России.


Куда более болезненная проблема те, кто обратно возвращаться не хотел, точнее не мог. В основном это были русские и русскоязычные люди из бывших республик Союза и из Чечни. После развала Советской империи и многочисленных войн эти люди хлынули в Россию.


Как встречала их историческая Родина, в сюжете ТВ2.

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