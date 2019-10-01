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Архив ТВ2

Битва за уран

Олег Мутовкин
Олег Мутовкин
3 часа назад
Битва за уран

2006 год. Автор: Денис Бевз.


День работника атомной промышленности — новый для нашей страны праздник. Его учредили лишь в 2005 году. Слово «атомная», как правило, ассоциировалось с бомбой. Однако дата была приурочена не к изобретению Курчатова, а к указу от 1942 года о создании урановой лаборатории. О том, как ученые в ней создавали бомбу, как разведчики воровали секреты написано немало. При этом в тени оставалась еще одна страница атомной истории. Даже имея технологии, мы долгое время не могли создать сверхоружие. У СССР не было урана, а для производства граммов плутония требовались тонны руды. Нужно было искать и разрабатывать месторождения. Первыми в битву за атомную бомбу вступили геологи и зэки. Подробнее об этой странице советской атомной истории в сюжете из архива ТВ2.

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