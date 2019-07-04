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Автомобиль в утиль

Олег Мутовкин
Олег Мутовкин
1 час назад
Автомобиль в утиль

2009 год. Автор: Сергей Дик.


Российское правительство направляло официальное поручение в министерство промышленности и торговли. В соответствии с ним сотрудники министерства должны разработать концепцию, по которой в России должны были утилизировать старые автомобили.


По мнению чиновников, брошенные машины наносили вред экологии. Они предлагали премировать автовладельцев за утилизацию старых машин и даже заявляли размер этой компенсации — 50 тысяч рублей. Впрочем, эксперты в заботу об окружающей среде не верили. Они вспоминали, как с инициативой платить за утилизацию ранее выступал премьер-министр Владимир Путин. Который уже неоднократно ратовал за поддержку отечественного автопрома. Вот и новый законопроект предполагал выплату компенсаций лишь тем, кто собирался брать новые «Жигули» или «Волгу».

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