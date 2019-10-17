Архив ТВ2
Автобусы не вышли на линию
1 час назад
1994 год. Автор: Андрей Мурашов.
Рейсовые автобусы автоколонны 1977 обслуживающие городские и пригородные маршруты не вышли на линию. Руководство колонны утверждало об отсутствии транспортной политики в Томской области. Предприятие не имело средств на приобретение топлива, запасных частей не говоря уже о выплате зарплаты работникам.
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