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Автобусы не вышли на линию

Олег Мутовкин
Олег Мутовкин
1 час назад
Автобусы не вышли на линию

1994 год. Автор: Андрей Мурашов.


Рейсовые автобусы автоколонны 1977 обслуживающие городские и пригородные маршруты не вышли на линию. Руководство колонны утверждало об отсутствии транспортной политики в Томской области. Предприятие не имело средств на приобретение топлива, запасных частей не говоря уже о выплате зарплаты работникам.

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