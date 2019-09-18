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«А тебе не все равно?! Ты враг народа!»

Олег Мутовкин
Олег Мутовкин
2 часа назад
«А тебе не все равно?! Ты враг народа!»

2006 год. Автор: Андрей Филимонов.


В Первомайском открывали камень скорби в память о жертвах политических репрессий. Что само по себе удивительно, ибо те времена у нас вспоминали неохотно. И если в 90-е реабилитировали жертв репрессий, то в начале 2000-х под разговоры о том, что «все не так страшно было», реабилитировали авторов и исполнителей террора. К счастью, оставались живы люди, которые помнили, как все было на самом деле.


Герой сюжета приехал в Томск из Израиля. С нашими краями в его жизни было связано очень многое. Сосланный сюда в 1941 году из Прибалтики, он, как в те годы водилось, уже в Сибири вновь подвергся репрессиям. Отсидел в общей сложности 16 лет ссылки и лагерей. Потом вернулся в родную Латвию, а оттуда в начале 70-х годов эмигрировал в Израиль. Воистину надо жить долго, чтобы пережить несколько эпох и при этом о самых драматических испытаниях юности вспоминать с некоторой даже ностальгией.

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