А недовольным отключим свет

2004 год. Автор: Василий Максименко.





В Томске проходили митинги Союза правых сил и «Единой России».







За несколько часов до начала акции правых в офисе СПС и в здании Сибирского физико-технического института отключили свет. Заявленный на час дня митинг оппозиции против президентских инициатив оказывался под угрозой срыва. Митингующие могли остаться без громкой связи. Зато к 16 часам электричество должно было появиться. Ведь именно в четыре на том же месте, у СФТИ, было запланировано контр-выступление «Единой России» — за президентские инициативы. Реакция томского Союза правых сил была однозначной — это провокация.







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