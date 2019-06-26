15 лет «Орлиному гнезду»

2006 год. Автор: Ирина Сороковикова.





В детском доме «Орлиное гнездо» праздновали 15-летие. На юбилей приехало много гостей, в том числе и из Америки. Они дружили с томскими ребятишками почти десять лет.







О том, как праздновали юбилей в бывшей купеческой заимке, в архивном сюжете ТВ2.