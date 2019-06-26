Архив ТВ2
15 лет «Орлиному гнезду»
7 часов назад
2006 год. Автор: Ирина Сороковикова.
В детском доме «Орлиное гнездо» праздновали 15-летие. На юбилей приехало много гостей, в том числе и из Америки. Они дружили с томскими ребятишками почти десять лет.
О том, как праздновали юбилей в бывшей купеческой заимке, в архивном сюжете ТВ2.
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?