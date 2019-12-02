Добрые новости
02 декабря,
2019
Успей до курантов
2020
Обратный отсчет до Нового года начался. Где провести главную ночь в году? Что подарить близким и друзьям? Как поднять себе настроение перед праздником? Чем заняться на новогодних каникулах? На эти и другие вопросы мы ответим в новогоднем проекте.
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