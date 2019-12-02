Ремонт в подарок

Главный герой этого проекта — ремонт.Его решил подарить Владимир на юбилей своей маме. Чтобы презент понравился наверняка, к ремонту привлекли профессионалов. Все строительные работы ведутся специалистами компании «МастерДом» под контролем автора проекта — дизайнера интерьера Татьяны Резяповой.
Дизайн-проект
Как делать перепланировку? Какие цвета выбрать для гармоничного интерьера? Чем послестроительная уборка отличается от обычной? На эти и многие другие вопросы мы ответим в спецпроекте «Ремонту в подарок». В результате читатели увидят, как однокомнатная квартира превратилась в «двушку». Присоединяйтесь и запоминайте полезные советы, хитрости и лайфхаки мастеров.
Все еще боитесь ремонта? Тогда мы идем к вам!
Как сделать в квартире перепланировку и отремонтировать помещение по современным стандартам.
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О чем нужно знать, если вы затеяли перепланировку в квартире.
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