Истории успеха томичей, которые оставили след в деловой жизни города
Успешными и знаменитыми не рождаются. Ими становятся. Иногда самым причудливым образом. Агентство новостей ТВ2 подготовило цикл историй о людях, которые в разные годы оставили свой след в деловой (и не только) жизни Томска. Проект выходит при поддержке общественной организации «Деловая Россия».
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