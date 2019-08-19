1 сентября для вас — не пустой звук? Значит наш новый проект для вас. Последние новости школьной жизни Томска, полезные советы о том, как выбрать рюкзак ребенку и как собрать оригинальный букет учителю, какой вид спорта поможет развить не только мышцы, но и мышление. Об этом и не только читайте в проекте «1 сентября. Перезагрузка».