Добрые новости
19 августа,
2019
1 cентября. Перезагрузка
1 сентября для вас — не пустой звук? Значит наш новый проект для вас. Последние новости школьной жизни Томска, полезные советы о том, как выбрать рюкзак ребенку и как собрать оригинальный букет учителю, какой вид спорта поможет развить не только мышцы, но и мышление. Об этом и не только читайте в проекте «1 сентября. Перезагрузка».
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