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05 сентября,
2019
Зарплатная карта: скрытые возможности
А вы используете все возможности своей зарплатной карты?
Мы устраиваемся в организацию, бухгалтерия оформляет банковскую карту, на которую поступает зарплата, и жизнь идет своим чередом. А вы когда-нибудь задумывались, какие возможности дает вам ваша зарплатная карта? Получаете ли вы на нее кэшбэк с покупок? Можете ли ожидать пониженную ставку при кредите? На эти и другие вопросы нам ответил управляющий томским областным центром ПАО «Почта Банк» Евгений Карпенко.
Если вам надоела куча банковских карт в кошельке, оставьте одну. Но подойдите к ее выбору со знанием дела и взвесьте все «за» и «против». Бонусы, привилегии, кэшбэк — учитывать все это сразу при выборе зарплатной карты советуют специалисты в финансовой сфере.

Каждый человек имеет право получать зарплату в том банке, в котором захочет. Об этом говорит федеральный закон 2014 года. Однако на деле все не так просто. Часто бывает, что организации вынуждают людей получать зарплату в банке, с которым сотрудничает фирма.
В настоящее время статьей 136 Трудового кодекса РФ предусмотрено право работника выбрать кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата. Он должен в письменной форме сообщить работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за 15 рабочих дней до дня выплаты зарплаты.
Управляющий томским областным центром Почта Банка Евгений Карпенко
Если бухгалтер отказывается перечислять вашу зарплату на карту другого банка, вы можете пожаловаться в Государственную инспекцию труда или хотя бы сообщить о своем намерении бухгалтеру. Возможно, это станет весомым доводом. Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс и КоАП, по которым работодателю, препятствующему желанию сотрудника сменить банк для получения зарплаты, будет грозить немалый штраф.
О том, что можно самим выбрать банк, в котором будешь получать зарплату, мы знаем. Но порой кажется, что смена принесет слишком много хлопот. На самом деле все просто.
Что нужно сделать, чтобы перейти на индивидуальный зарплатный проект (на примере Почта Банка)
1
Необходимо открыть сберегательный счет в Почта Банке. Это можно сделать в любой точке присутствия банка. Потребуются паспорт и телефон.
2
Заполнить заявление на открытие индивидуального зарплатного счета. Его можно скачать на сайте Почта Банка либо получить в отделении.
3
Заполненное заявление передать в бухгалтерию по месту работы за 15 дней до начисления зарплаты.
4
После зачисления заработной платы в течение трех месяцев подряд тариф автоматически будет переключен на «Зарплатный».
5
Чтобы сохранять преимущества и бонусы, необходимо продолжать получать зарплату на счет в банке каждый месяц.
А теперь давайте посмотрим, какие же это преимущества и бонусы?
Индивидуальным зарплатным клиентам банк ежемесячно начисляет повышенный процент на остаток на счете, на который приходит зарплата, снижает ставку по кредиту и повышает по вкладу. Многих порадует кэшбэк за покупки по карте. И, конечно, жителям Томской области понравится удобный сервис по оплате коммунальных услуг в мобильном приложении «Почта Банк Онлайн» или в банкоматах.

Кстати, о банкоматах. При выборе банка стоит обратить особое внимание и на широту сети обслуживания и доступность банкоматной сети, ведь пользоваться ею придется часто. В Томской области сеть банкоматов Почта Банка и ВТБ насчитывает около 140 устройств, а также 440 терминалов в почтовых отделениях, где можно вносить и снимать средства с карты. Так что даже находясь в маленьком поселке, вы не останетесь без наличных.
Управляющий томским областным центром Почта Банка Евгений Карпенко
Все подробности об индивидуальном зарплатном проекте Почта Банка ищите на сайте банка.
5 сентября 2019 года

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