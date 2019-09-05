Зарплатная карта: скрытые возможности

“

Индивидуальным зарплатным клиентам банк ежемесячно начисляет повышенный процент на остаток на счете, на который приходит зарплата, снижает ставку по кредиту и повышает по вкладу. Многих порадует кэшбэк за покупки по карте. И, конечно, жителям Томской области понравится удобный сервис по оплате коммунальных услуг в мобильном приложении «Почта Банк Онлайн» или в банкоматах.



Кстати, о банкоматах. При выборе банка стоит обратить особое внимание и на широту сети обслуживания и доступность банкоматной сети, ведь пользоваться ею придется часто. В Томской области сеть банкоматов Почта Банка и ВТБ насчитывает около 140 устройств, а также 440 терминалов в почтовых отделениях, где можно вносить и снимать средства с карты. Так что даже находясь в маленьком поселке, вы не останетесь без наличных.