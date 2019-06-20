Заплатили, но покупок так и не дождались: как не стать жертвой мошенников в интернете

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В редакцию ТВ2 обратилась томичка Наталья. Она рассказала, что заказала одежду через страничку в Инстаграме, заплатила за товар, но обещанных обновок не получила. Продавщица сначала объясняла задержку долгой работой почты и поставщика, а затем перестала выходить на связь. Сейчас известно о 69 пострадавших. Двадцать из них подали заявления в суд, ведется расследование.

В рамках рубрики «Знай свои права» мы рассказываем, почему опасно доверять интернет-магазинам, как избежать потери средств и что делать, если обнаружили мошенника.

Судимость у девушки будет точно. Доказательств по каждому случаю более чем достаточно, — комментирует ТВ2 адвокат Сергей Володин. — Кроме того, каждая из потерпевших вправе заявить гражданский иск. Тогда, помимо уголовной ответственности, нельзя будет избежать и необходимости выплачивать материальную компенсацию убытков, которые были нанесены.

Это не первое дело о подобном интернет-мошенничестве в Томске. Так, например, в октябре 2018 года суд приговорил томича к 2 годам 6 месяцам лишения свободы за продажу в интернете акустической системы, навигатора и других товаров, которых в действительности у него не было. В общей сложности мужчина «заработал» таким образом 50 тысяч рублей. А в декабре 2018 года был задержан томич, подозревающийся в продаже через интернет несуществующего снегохода.

Немного статистики

По данным исследований SafeCrow, ежегодно объем проблем при сделках в интернете увеличивается на 20 %. Попасть в группу риска не слишком сложно: в числе самых проблемных покупок авто-, мототехника (30 %), обувь и аксессуары (22 %), бытовая техника и электроника (14 %). При этом 44 % всех конфликтов связано именно с недобросовестностью продавцов.

Схемы обмана обычно схожи. На сайте или странице продавца располагаются поддельные фото товара, который на самом деле не существует, нередко цены могут быть ниже, чем в других магазинах: стоимость привлечет покупателей. При заказе требуется полная или большая частичная предоплата, в некоторых случаях продавец даже может предоставить доказательство отправки товара (фото чека, скриншот сайта отслеживания посылок, например), чтобы получить полную сумму. Время идет, но покупка не приходит, продавец тянет время или перестает выходить на связь.

Иногда посылка все же находит заказчика, однако товар или не соответствует заявленным продавцом критериям, или вообще является другим предметом – равным по весу куском дерева вместо смартфона. В других случаях, при использовании наложенного платежа, сумма для выкупа может оказаться выше той, о которой покупатель договаривался.

Как не попасться на уловку?

Планируя покупку в интернете, стоит обратить внимание на несколько моментов.

Если вы решили воспользоваться интернет-магазином с собственным сайтом, то он сам может многое сказать о продавце. Во-первых, проверьте контактную информацию магазина, она должна находиться на сайте в соответствующей вкладке. Найдите ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) и ОГРН (основной государственный регистрационный номер). Эти номера можно проверить на сайте Федеральной налоговой службы. Удостоверьтесь, что магазин предоставляет несколько способов оплаты. Перевод на расчетный счет в банке является лучшим способом, законным и гораздо более безопасным, чем перевод на банковскую карту или относительно безопасный наложенный платеж.

Уточните, где, по информации с сайта, располагается офис магазина – можно будет проверить, реально ли он расположен по названному адресу. Вы можете также проверить время регистрации магазина на специальных ресурсах (http://whois.pp.ru/ или http://reg.ru). Сайты мошенников, скорее всего, будут очень «молодыми».

Во-вторых, посмотрите отзывы на сторонних сайтах и форумах, будьте аккуратны, если они только положительные – такие отзывы могут быть заказными.

Если вы покупаете товар, используя социальные сети или, например, Avito, то большее внимание стоит уделить именно отзывам. Просмотрите комментарии, постарайтесь связаться с клиентами, уже делавшими заказ. Не стоит покупать товар с полной предоплатой у непроверенных продавцов.

Не забудьте проверить, есть ли магазин или продавец в специальных «черных списках», которые легко находятся в открытом доступе. В случае если продавец указал свой номер телефона, вбейте его в поисковую строку – нередко номер может появиться с отрицательным отзывом о мошенничестве. Ни в коем случае не предоставляйте продавцу свои данные сверх тех, что необходимы для доставки.

Что делать, если вы стали жертвой мошенника?