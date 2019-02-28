Залипни полностью

Современному человеку уже давно не нужна книжка или стопка дисков, чтобы скрасить досуг. Слушать музыку, смотреть фильмы, читать книги, общаться он может с помощью своего гаджета. Но что делать, когда игры надоели, уши устали от Тимы Белорусских или «Ленинграда», а новые серии любимого сериала еще не вышли?



Редакция ТВ2 совместно с мобильным оператором Tele2 составили список из мобильных приложений, которые не позволят скучать ни секунды. В этом же материале – краткий обзор, на какие опции от мобильного оператора обратить внимание, чтобы 4G всегда был в кармане.



Вам остается только позаботиться о том, чтобы ваш умный смартфон был заряжен. В принципе, простая задачка.

