Добрые новости
28 февраля,
2019
Залипни полностью
Топ приложений, в которых можно сидеть часами
Современному человеку уже давно не нужна книжка или стопка дисков, чтобы скрасить досуг. Слушать музыку, смотреть фильмы, читать книги, общаться он может с помощью своего гаджета. Но что делать, когда игры надоели, уши устали от Тимы Белорусских или «Ленинграда», а новые серии любимого сериала еще не вышли?

Редакция ТВ2 совместно с мобильным оператором Tele2 составили список из мобильных приложений, которые не позволят скучать ни секунды. В этом же материале – краткий обзор, на какие опции от мобильного оператора обратить внимание, чтобы 4G всегда был в кармане.

Вам остается только позаботиться о том, чтобы ваш умный смартфон был заряжен. В принципе, простая задачка.
Hater — когда ненависть объединяет
Hater — это приложение найдет человека, который терпеть не может то же самое, что и вы. При заполнении профиля пользователю предлагается выразить свое отношение к каким-либо людям, действиям, видам деятельности, определенным явлениям, фильмам и прочему. Возможные варианты ответа: «люблю», «ненавижу», «нравится», «не нравится» или «безразлично». В приложении более двух тысяч различных тем — среди которых Дональд Трамп, Тейлор Свифт, походы, фильмы по комиксам и продукты.
Время за исследованием объектов ненависти пролетает незаметно. Но не волнуйтесь, мобильный интернет всегда останется с вами. А если чувствуете, что гигабайты заканчиваются, то пишите новому знакомому или старому другу (обязательно абоненту Tele2), пусть поделится парой гигабайт из своего пакета. Тем более что услуга «Делитесь Гб» доступна на большинстве тарифных планах оператора и при этом абсолютно бесплатна. Друг может вам «перекинуть» от 1 Гб до 30 Гб в зависимости от своей щедрости и объема интернета на тарифном плане.
Виртуальная примерка
Хотите сменить имидж, но переживаете, что результат не понравится? Не переживайте — приложения дополненной реальности помогут вам.

Например, Ink Hunter — виртуальная примерка татуировок перед походом в тату-салон. Приложение позволяет оценить, как выбранная татуировка будет смотреться на вашем теле. Выглядит это довольно реалистично, а работает очень просто.

Сначала нанесем опорный маркер, который нужен, чтобы изображение менялось в перспективе при движении. Далее выбираем тату и начинаем махать рукой — татуировка будет выглядеть почти как настоящая. Во встроенной галерее есть несколько десятков авторских эскизов на различную тематику: черепа, орнаменты, персонажи и многое другое. Также можно загрузить свои собственные, выбрав их из приложения «Фото».
Впрочем, примерить можно не только татуировки. Приложение дополненной реальности Wanna Kicks позволяет нацепить на себя кроссовки. Виртуально, конечно. Для этого просто нужно навести камеру гаджета на свою ногу, и модная модель кроссовок появится на ней. Ногой можно крутить-вертеть в разные стороны, спортивная обувь будет прочно держаться на ступнях и не исчезнет.
Обновкой советуем поделиться с друзьями – например, скинуть им фоточки нескольких моделей в мессенджер, пусть посоветуют, какую лучше выбрать. Вы это сможете сделать, даже если забыли пополнить абонентскую плату на своем тарифе. У Tele2 предусмотрена бесплатная услуга «SOS-пакет». Она позволяет оставаться на связи даже при отрицательном балансе. Абоненту, который забыл пополнить счет, в течение трех дней будут доступны такие сервисы, как WhatsApp, «Яндекс.Карты», «Яндекс.Транспорт» и «Яндекс.Навигатор».

«SOS-пакет» включается автоматически при приближении баланса к нулевой отметке. Специально отключать услугу также не требуется, при пополнении баланса или после окончания срока действия она отключится сама.
Поиск понравившихся вещей
Еще одно приложение для шопоголиков и просто любителей красивых вещей. Увидели на случайной прохожей сапоги мечты или модную шапку, но стесняетесь спросить, где такую красотку купить? Или уже стоите в магазине и не знаете, насколько цена соответствует качеству? Получить ответы на эти вопросы можно с помощью приложения CamFind. Просто сделайте снимок понравившейся вещи, и CamFind найдет, где ее купить в интернете.

Приложение распознает предметы, известные места, QR-коды и штриховые коды товаров и дает множество ссылок на них в сети. Конечно, приложение не всемогущее и иногда находит совершенно не то, что нужно. Но попробовать стоит.
Добавим творчества
Современное искусство не знает границ. Это утверждение доказывает вот-вот появившийся сервис Emoji Mosaic, который любую картинку превращает в настоящий шедевр, созданный из тысяч смайликов. Чтобы получить мозаику, нужно просто загрузить картинку или фото. Для каждого оттенка используется соответствующий набор эмодзи. Чем ближе и четче изображен объект на снимке, тем качественнее получится эмодзи-мозаика.

В мозаику уже превратили изображения Ленина, Путина, Трампа, Джоконду и другие картины. А рисование с помощью смайлов уже стало отдельным видом творчества: рэпер Юнг Джейк ведет Instagram с портретами знаменитостей, выполненными в этом стиле.
Вы тоже можете попробовать себя в этом нелегком творчестве. Возможно, увлечетесь так, что захочется поделиться результатом в соцсетях. Может быть, вы даже решите создать портреты всех своих друзей и показать их миру. И не переживайте: с Tele2 мобильного интернета вам точно хватит. Особенно если у вас остались лишние, а точнее, сэкономленные Гб с прошлого месяца. Бесплатная опция «Перенос остатков» позволит сохранить неиспользованные минуты, Гб и SMS. При этом в следующем месяце они тратятся в первую очередь, а уже потом ваш основной пакет.
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.