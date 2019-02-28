Залипни полностью

Обновкой советуем поделиться с друзьями – например, скинуть им фоточки нескольких моделей в мессенджер, пусть посоветуют, какую лучше выбрать. Вы это сможете сделать, даже если забыли пополнить абонентскую плату на своем тарифе. У Tele2 предусмотрена бесплатная услуга «SOS-пакет»
. Она позволяет оставаться на связи даже при отрицательном балансе. Абоненту, который забыл пополнить счет, в течение трех дней будут доступны такие сервисы, как WhatsApp, «Яндекс.Карты», «Яндекс.Транспорт» и «Яндекс.Навигатор».
«SOS-пакет» включается автоматически при приближении баланса к нулевой отметке. Специально отключать услугу также не требуется, при пополнении баланса или после окончания срока действия она отключится сама.