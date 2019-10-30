Загородный дом прямо в городе

Первое, что радует глаз — малоэтажность. Аккуратные трехэтажные домики дружно выстроились вдоль небольшой улицы. Еще приятней от того, что все три этажа — в вашем распоряжении и, на минуточку, у вас всего два соседа. А если квартира угловая, то вообще один! В доме от пяти до десяти квартир. О шуме здесь можно не беспокоиться. Таунхаусы построены из кирпича и керамических блоков. На окнах качественные стеклопакеты. Все материалы экологически чистые, качество подтверждено сертификатами.