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30 октября,
2019
Загородный дом прямо в городе
Чем таунхаус отличается от коттеджа
Загородный дом прямо в городе
Чем таунхаус отличается от коттеджа
Раннее утро. Вы открываете окно и слышите, как поют птицы. Первое, что видите — золотые кроны деревьев вдалеке и угловатые крыши с флюгерами на разный манер. Красивая картинка, которая доступна жителям загородных домов. Вас останавливает то, что добираться до школы или садика из пригорода долго и неудобно? Забудьте об этом. Загородный дом можно купить прямо в городе. Причем не простой, а комфорт-класса. На днях мы впервые побывали в таунхаусе в Академгородке. Делимся впечатлениями.
Первое, что радует глаз — малоэтажность. Аккуратные трехэтажные домики дружно выстроились вдоль небольшой улицы. Еще приятней от того, что все три этажа — в вашем распоряжении и, на минуточку, у вас всего два соседа. А если квартира угловая, то вообще один! В доме от пяти до десяти квартир. О шуме здесь можно не беспокоиться. Таунхаусы построены из кирпича и керамических блоков. На окнах качественные стеклопакеты. Все материалы экологически чистые, качество подтверждено сертификатами.
Виды из окна таунхауса
Обладатель таунхауса в микрорайоне «АкадеМик» получает недвижимость с отдельным входом площадью от 160 до 240 квадратных метров. Сюда входят квартира со всеми центральными коммуникациями, личный гараж на две машины, отдельное помещение с газовым котлом. Это дает возможность самостоятельно выстраивать температуру в доме и хорошо экономить на коммунальных платежах. К примеру, в морозы за таунхаус максимальной площадью 260 кв. м вы будете платить около пяти тысяч рублей в месяц.
Таунхаусы чаще всего продают с черновой отделкой. Это дает хозяину возможность по полной проявить фантазию и применить те отделочные материалы, которые хочется. Кроме того, «АкадеМик» славится свободной планировкой, то есть межкомнатные стены возводит сам хозяин. Он и только он решает, где им быть. Но помним, что профессиональные дизайнеры пользуются правилом: сколько окон — столько комнат.
Здесь хватит места и детям с друзьями, и вашим гостям, и бабушке с дедушкой, которые любят тишину и уединение.

Мансарда не входит в стоимость дома. Это подарок от застройщика. Причем очень приличный. Дополнительная площадь над квартирой — от 30 до 50 квадратных метров. Если это пространство утеплить, здесь можно сделать спальню, детскую, комнату для гостей, кабинет, спортзал или просто зону чилаут.
Кроме внутридомового пространства, в распоряжении собственника около сотки земли, которую он может оформить на свое усмотрение: разбить газон в том стиле, в котором хочется, сделать детскую площадку или организовать зону барбекю с беседкой.

Впрочем, недостатка в свежем воздухе в Академгородке не бывает. В шаговой доступности лес, река и гора для катания на горных лыжах. Все это в 15 минутах от центра города на автомобиле и чуть дольше на автобусе. Хорошая транспортная доступность, развитая инфраструктура.
Захотелось здесь жить? Цена вопроса — от семи миллионов рублей.
Адрес: ул. Косарева, 33
Телефон: (3822) 305-000; (3822) 561-830; (3822) 300-882
Сайт: http://academ.tomsk.ru/
3D-тур по микрорайону «АкадеМик»

Фото - Татьяна Бемлер

Партнерский материал

30 октября 2019
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