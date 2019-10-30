Загородный дом прямо в городе

Таунхаусы чаще всего продают с черновой отделкой. Это дает хозяину возможность по полной проявить фантазию и применить те отделочные материалы, которые хочется. Кроме того, «АкадеМик»
славится свободной планировкой, то есть межкомнатные стены возводит сам хозяин. Он и только он решает, где им быть. Но помним, что профессиональные дизайнеры пользуются правилом: сколько окон — столько комнат.
Здесь хватит места и детям с друзьями, и вашим гостям, и бабушке с дедушкой, которые любят тишину и уединение.
Мансарда не входит в стоимость дома. Это подарок от застройщика. Причем очень приличный. Дополнительная площадь над квартирой — от 30 до 50 квадратных метров. Если это пространство утеплить, здесь можно сделать спальню, детскую, комнату для гостей, кабинет, спортзал или просто зону чилаут.