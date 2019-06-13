Заблудился в лесу. Что делать?

1. Никуда не ходите

Как только вы поняли, что потерялись, остановитесь. Чем дальше вы уйдёте, тем сложнее вас будет найти. Часто люди теряются совсем недалеко от населённых пунктов. Но если потерявшиеся пытаются самостоятельно выйти из леса, то очень часто выбирают неверный путь. Поэтому если вы будете оставаться на одном месте, вас найдут гораздо быстрее.





2. Позвоните в службу спасения

Если у вас есть с собой мобильный телефон, позвоните в службу спасения по номеру 112 и скажите оператору, что вы потерялись. Звонок на этот номер бесплатный.





3. Не разряжайте телефон

Не обзванивайте всех родственников и друзей, так вы только быстрее разрядите батарею телефона. Пока мобильный работает, шансы, что вас скоро найдут (например, с помощью определения вашего местоположения по спутниковой навигации), значительно выше.

Держите телефон в сухом тёплом месте: в рюкзаке, во внутреннем кармане и т. д. Главное — не дать телефону промокнуть.





4. Не следуйте приметам

Все народные приметы об ориентации в лесу, которые вы, возможно, когда-то слышали, не работают в средней полосе. Мох растёт там, где ему вздумается. Густота листвы деревьев постоянно меняется, а муравьи строят свои муравейники там, где придётся. В наших широтах работает только ориентация по солнцу (если вы знаете, куда оно движется). Но солнце не всегда видно, а в густом лесу ещё и не всегда понятна траектория его движения.





5. Разожгите костёр

Если у вас есть с собой спички, разожгите костёр. Он станет не только ориентиром для спасателей, но и поможет вам не замёрзнуть. Основная причина смерти в лесу — переохлаждение.





6. Откликайтесь

Будьте готовы к тому, что вас будут искать. Если услышите хоть какие-то звуки, сразу откликайтесь и кричите, как можно громче.





7. Не залезайте на деревья

Категорически нельзя залезать на дерево, чтобы посмотреть, где вы находитесь. Во-первых, скорее всего, это не поможет вам сориентироваться. Во-вторых, велик шанс получить травму. В-третьих, дерево не спасёт вас от животных, даже от медведей: они хорошо лазают по деревьям. Животных отпугнёт костёр.





8. Не пейте из луж

Воду, если она у вас есть, расходуйте очень экономно. Если воды с собой нет, то, как бы вам ни хотелось, не пейте из луж. В такой воде много бактерий, которые могут привести к обратному эффекту: вы начнёте терять воду из организма ещё быстрее.





9. Спите днём

Если вы оказались в ситуации, когда вам придётся провести ночь в лесу, постарайтесь не спать. Ночью температура воздуха может опуститься на 10–15 градусов, а под утро ещё и выпадет роса. Поэтому если вы уснёте, то не заметите, как разовьётся гипотермия, и утром вы можете просто не встать со своего места.





Делайте всё, что хотите, чтобы бодрствовать ночью: разведите и поддерживайте костёр, пойте песни, танцуйте, устройте зарядку.

Кроме того, ночью вас тоже будут искать и звать спасатели. Если вы не отзовётесь на их крики, они могут пройти рядом, но не заметить вас в темноте.