Выставка-форум «Майнинг. Металлургия. Генерация» собрала более 70 компаний

Золошлаковый потенциал, цифровая трансформация, роботы-самосвалы и танцующие тракторы — в Новосибирске завершилась II международная выставка-форум «Майнинг. Металлургия. Генерация».





25-27 сентября в Международном выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр» прошла II международная выставка-форум оборудования, технологий, материалов для горнодобывающей, горно-металлургической и генерирующей отраслей «Майнинг. Металлургия. Генерация 2019». Впервые три крупные отрасли российской экономики собрались на одной бизнес-площадке.





Участниками выставки-форума ММГ`2019 стали представители 70 российских и зарубежных компаний, ведущие эксперты в сфере добычи полезных ископаемых и IT. За три дня мероприятие посетили около тысячи руководителей и специалистов предприятий по добыче и переработке угля, руд, редкоземельных и драгоценных металлов; производители оборудования и техники; менеджеры генерирующих компаний России и стран СНГ.





Среди экспонентов и участников деловой программы — представители компаний «Сибирский антрацит», СУЭК, УГМК, «Белаз, УК «Металлинвест», СГК, Somerset International Russia, «Гранч», «Энерголайн», «Холдинг кабельный альянс», СГК, «Горный ЦОТ», «Импекс индастри», ВЗМЭО и другие.





Акцент в деловой программе был сделан на реализации в Сибирском федеральном округе приоритетных национальных проектов «Экология» и «Цифровая экономика».





«Национальный проект «Экология» направлен на решение задач по снижению вредных выбросов, ликвидации накопленного экологического ущерба. Металлургическая, добывающая и энергетическая отрасли в общественном сознании укоренились как отрасли грязные, экологически вредные, наносящие серьезный ущерб окружающей среде. И при внедрении зеленых технологий крайне важно, чтобы результат был публичен и понятен для широкого круга», — заявил начальник департамента по инвестиционной политике и территориальному развитию аппарата полномочного представителя президента РФ в СФО Иван Гончаров.