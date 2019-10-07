Выставка-форум «Майнинг. Металлургия. Генерация» собрала более 70 компаний
Золошлаковый потенциал, цифровая трансформация, роботы-самосвалы и танцующие тракторы — в Новосибирске завершилась II международная выставка-форум «Майнинг. Металлургия. Генерация».
25-27 сентября в Международном выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр» прошла II международная выставка-форум оборудования, технологий, материалов для горнодобывающей, горно-металлургической и генерирующей отраслей «Майнинг. Металлургия. Генерация 2019». Впервые три крупные отрасли российской экономики собрались на одной бизнес-площадке.
Участниками выставки-форума ММГ`2019 стали представители 70 российских и зарубежных компаний, ведущие эксперты в сфере добычи полезных ископаемых и IT. За три дня мероприятие посетили около тысячи руководителей и специалистов предприятий по добыче и переработке угля, руд, редкоземельных и драгоценных металлов; производители оборудования и техники; менеджеры генерирующих компаний России и стран СНГ.
Среди экспонентов и участников деловой программы — представители компаний «Сибирский антрацит», СУЭК, УГМК, «Белаз, УК «Металлинвест», СГК, Somerset International Russia, «Гранч», «Энерголайн», «Холдинг кабельный альянс», СГК, «Горный ЦОТ», «Импекс индастри», ВЗМЭО и другие.
Акцент в деловой программе был сделан на реализации в Сибирском федеральном округе приоритетных национальных проектов «Экология» и «Цифровая экономика».
«Национальный проект «Экология» направлен на решение задач по снижению вредных выбросов, ликвидации накопленного экологического ущерба. Металлургическая, добывающая и энергетическая отрасли в общественном сознании укоренились как отрасли грязные, экологически вредные, наносящие серьезный ущерб окружающей среде. И при внедрении зеленых технологий крайне важно, чтобы результат был публичен и понятен для широкого круга», — заявил начальник департамента по инвестиционной политике и территориальному развитию аппарата полномочного представителя президента РФ в СФО Иван Гончаров.
Первые лица компаний поделились опытом внедрения экологически чистых технологий и обеспечения промышленной безопасности.
«Побочные продукты от работы ТЭЦ могут и должны быть использованы. Я вижу нашу задачу по выстраиванию таких технологий, чтобы мы могли получать и тепловую составляющую, и некий продукт», — отметил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко. По данным экспертов, суммарно золоотвалы в Сибири занимают площадь 400 гектаров, где хранятся около 500 млн тонн отходов от сжигания угля.
По мнению председателя Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадия Гусельникова, стране необходим четкий законодательный алгоритм обращения с золошлаками.
Есть проблема отходов от сжигания угля и их влияния на окружающую среду. Миссия нашей компании – уменьшить вредные отходы в процессе обогащения угля, — подчеркнул генеральный директор ООО «Сомерсет Интернешнл Раша» Дэвид Джованис.
Практике внедрения цифровых технологий в горнодобывающей промышленности был посвящен второй день выставки-форума. Для бизнеса сфер ММГ цифровая трансформация – это инструмент выживания на чрезвычайно конкурентном рынке. Предполагается, что с 2016 по 2025 год цифровая трансформация компаний может принести предприятиям угольной отрасли до 300 млрд евро дополнительной выручки.
Важным для бизнеса мероприятием стала Закрытая экспертная сессия с участием руководителей департаментов PR и маркетинга компаний отраслей, представленных на выставке. Ее организаторами выступили ООО «Центр Экспо», МВК «Новосибирск, Экологическая палата России и коммуникационная группа LBL.
«Экспертная сессия стала отражением запроса крупного бизнеса, который чувствует необходимость изменений. Коммуникативная составляющая касается множества аспектов: управления рисками, повышения стоимости компании, выхода на внешние рынки, взаимодействия с партнерами, и в каждом случае без инструментов медийного сопровождения, внутренних коммуникаций невозможно провести качественную работу», — отметил директор департамента корпоративных коммуникаций УК «Металлинвест» Сергей Водопетов.
На сессии было заявлено о проекте отраслевого фестиваля корпоративного кино MMG`2020 с участием членов жюри Каннского и Нью-Йоркского фестивалей.
Мероприятие прошло при поддержке правительства РФ, аппарата полномочного представителя президента РФ в СФО и правительства Новосибирской области.
В 2020 году III выставка-форум «Майнинг. Металлургия. Генерация» пройдет с 13 по 15 октября.
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