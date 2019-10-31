Выходные на скорости

Когда без селфи — никак. Путеводитель по самым интересным местам выходного Томска с 4G-интернетом
Хотите провести выходные так, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитое время? Тогда наш путеводитель на ближайший уик-энд — для вас. Составлен он с таким расчетом, чтобы получилось зарядить себя не только физически, но и эмоционально. И, конечно же, поделиться радостью выходных со всеми сочувствующими.
Для чего наша волонтер Елена скачала себе приложение Speedtest — чтобы замерить, с какой скоростью мобильный оператор (в ее случае Tele2) позволит ей расшаривать мотиваторы выходного дня из разных локаций по соцсетям и приложениям, выкладывать фотографии и вести трансляции в Instagram.
Итак, чтобы быть в тонусе в первые выходные ноября, прямо с утреца рекомендуем отправиться:
Либо на юг — на стадион Политехник,
чтобы побегать, попрыгать или, если вы еще не поставили педального друга на зимнюю стоянку, покататься на велике (зимой — на лыжах или коньках). Ну или просто походить спортивным шагом под сенью берез.
Либо на восток — в бассейн «Звездный»,
чтобы поплавать, установить рекорд (статус «олимпийского бассейна» должен к этому стимулировать) и привести в порядок осанку. А заодно раскидать по сетям мотиваторы с располагающим к общению вопросом: «А как проводите утро вы?».
Ваш месседж до аудитории дойдет с успехом в обоих случаях — скорость 4G на стадионе — почти 31 Мбит/сек., у бассейна — 22 Мбит/сек.
Ближе к обеду – самый подходящий момент для интеллектуального времяпрепровождения — здесь вариантов несколько. Если нет привычки работать в выходные, то субботы с воскресеньем может хватить на все.
Ближе к обеду – самый подходящий момент для интеллектуального времяпрепровождения — здесь вариантов несколько. Если нет привычки работать в выходные, то субботы с воскресеньем может хватить на все.
Можно пойти смотреть, как жила профессура XX века, в новенький музей «Профессорская квартира», открытый в доме композитора Эдисона Денисова. Для тех, кто еще не в курсе — в деревянном доме на Кузнецова, 30, в той самой квартире, где вырос «Моцарт XX века», отныне работает музей. В нем на экспонатах можно сидеть, лежать и трогать их руками. А если повезет попасть в музей во время завтрака или полдника, то еще выпить здесь чая или перекусить. Мебель, часы, картины, семейные фотоальбомы — обстановка до мелочей воссоздает атмосферу профессорского быта столетней давности. Почему профессорского? Потому что в начале XX века дом был профессорским — четыре квартиры, каждая в пол-этажа, делили ученые Томского университета.
О том, что вы ненадолго пересели в профессорское кресло, сообщить своим подписчикам можно сразу же — скорость 4G-трафика Tele2 в самом деревянно-модерновом районе Томска — 19,9 Мбит/сек. (подробнее про музей тут).
Еще один вариант разнообразить полдень – познакомиться с тем, как в XX веке жили другие категории граждан. Это можно сделать в Краеведческом музее — например, на выставке «Сибиряки вольные и невольные».
Еще один вариант разнообразить полдень – познакомиться с тем, как в 20 веке жили другие категории граждан. Это можно сделать в Краеведческом музее — например, на выставке «Сибиряки вольные и невольные».
Вагон с нехитрым скарбом переселенцев (преимущественно столыпинских, которые ехали в Сибирь добровольно, за землей и лучшей долей) — рабочими инструментами, иконами, книгами, рушниками — это целый вагон историй. Вам их непременно расскажут. И, конечно, вам непременно захочется ими поделиться. Тем более что скорость интернета от Tele2 здесь — 19 Мбит/сек.
А вот третья идея. Прочувствуйте — хотя бы очень приблизительно — атмосферу непростых 1930-50-х годов в музее «Следственная тюрьма НКВД». Находится он в подвале здания бывшей тюрьмы томского отдела ОГПУ-НКВД — по диагонали от Краеведческого музея. Кабинет следователя, камера за массивной дверью с нарами и зарешеченным окошком, дверной проем, ведущий в расстрельный коридор. И тысячи артефактов, которые лучше любых учебников расскажут про самые сложные страницы истории.
NB! Впечатления могут оказаться настолько сильными, что ни на что другое эмоциональных сил может и не остаться. Ну а поделиться впечатлениями можно будет сразу на выходе из музея (скорость 18,8 Мбит/сек.). Внутри, как вы понимаете, сервисы — в том числе и мобильные — подразумеваются по минимуму.
Альтернативный (для альтруистов — дополнительный) вариант. Уделить в выходные внимание братьям и сестрам нашим меньшим. Или детям — кому как повезло. Добро пожаловать:
В продолжающий жить дом сказок Владимира Захарова — театр 2+Ку на переулке Южном.
После ухода Мастера ученики и друзья сумели восстановить часть его репертуара. Поэтому Ежик и Ко вновь ждут в гости! Скорость 4G здесь — 17 Мбит/сек. Кстати, внутри театра разрешают вести съемку – так что транслируйте эти добрые чудеса в свои соцсети – пусть друзья, которые ни разу здесь не были, приедут и соприкоснутся с этим волшебством.
В сельский парк «Околица»
После недавнего Праздника топора, на который съехались пофестивалить более 200 мастеров из 30 стран мира, парк в Зоркальцево (а его территория 16 гектаров, между прочим!) пополнился новыми деревянными скульптурами. Детям веселье, вам — селфи. И отличный высокоскоростной интернет вам в помощь — 24 Мбит/сек.
А вот сейчас можно и перекусить. Например, в свежеоткрытой семейной кофейне Pumpkin, что на улице Советской. Как раз можно наделать с тыквами селфи-заготовок для Хеллоуина.
Скорость 4G (21,5 Мбит/сек.) позволяет выложить тематическое фото к Дню Всех Святых здесь и сейчас.
Скорость 4G (21,5 Мбит/сек) позволяет выложить тематическое фото к дню всех святых здесь и сейчас.
Ну и закончить выходной лучше опять же прогулкой на свежем воздухе. И тут вариантов несколько. Если хочется природной красоты и тишины, то вам в Ботанический сад на Мокрушина. Птелея, черемуха виргинская, липа американская...
Редкие деревья, небанальные снимки. И вполне приличная скорость 4G — 16 Мбит/сек.
Редкие деревья, небанальные снимки. И вполне приличная скорость 4G — 16 Мбит/сек.
Но если вдруг вы боитесь одиночества, то самое время самостоятельно оценить реконструкцию набережной реки Ушайки. Даже несмотря на обилие гранита, по вечерам в свете фонарей там должно быть очень романтично.
И реакции на красивые селфи долго ждать не надо — скорость 4G, кстати, не менее 20 Мбит/сек. от Tele2. Самый центр города все-таки.
И реакции на красивые селфи долго ждать не надо — скорость 4G, кстати, не менее 20 Мбит/сек. Самый центр города все-таки.
Примечание: замеры, которые проводила наш волонтер, относятся к ее оператору связи - Tele2, скорость 4G других операторов в этих местах может отличаться.
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