Выходные на скорости

Можно пойти смотреть, как жила профессура XX века, в новенький музей «Профессорская квартира», открытый в доме композитора Эдисона Денисова. Для тех, кто еще не в курсе — в деревянном доме на Кузнецова, 30, в той самой квартире, где вырос «Моцарт XX века», отныне работает музей. В нем на экспонатах можно сидеть, лежать и трогать их руками. А если повезет попасть в музей во время завтрака или полдника, то еще выпить здесь чая или перекусить. Мебель, часы, картины, семейные фотоальбомы — обстановка до мелочей воссоздает атмосферу профессорского быта столетней давности. Почему профессорского? Потому что в начале XX века дом был профессорским — четыре квартиры, каждая в пол-этажа, делили ученые Томского университета.

