Вы – отдыхаете, он – работает. Уборка премиум-класса без участия хозяина

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Стиральная и посудомоечная машины, блэндер, мультиварка… Этот список можно продолжать долго. И это не может не радовать. Электрические помощники упрощают нам жизнь и позволяют больше времени уделять семье и хобби. Один из таких помощников и любимец хозяек — робот-пылесос. Вы – отдыхаете, он – работает. Хотите так же? Знакомьтесь, iRobot!

Что такое iRobot и как он работает?

Робот-пылесос iRobot представляет собой диск диаметром 34-35 см и высотой до 9,5 см, который автоматически перемещается по квартире. Робот оснащен модулем основных щеток; боковой щеткой, которая выметает пыль из углов и вдоль плинтуса, чистит под мебелью и вокруг нее, контейнером для сбора мусора, бампером мягкого касания для сохранности мебели. Амортизирующие колеса позволяют преодолевать пороги до двух сантиметров, а датчики препятствия и перепада высоты не дадут роботу упасть с лестницы. После окончания уборки робот сам встанет на подзарядку.

Каждый робот-пылесос iRobot оснащен двумя встречно вращающимися щетками. В зависимости от модели это могут быть:

ворсяная и резиновые щетки (Roomba 676), которые действуют по принципу «веник-совок»: ворсяная щетка выметает пыль и мусор в резиновую, а из резиновой щетки мусор попадает в пылесборник;

две резиновые щетки, или их еще называют «валики-скребки» (остальные модели Roomba), у которых принцип действия таков, что благодаря минимальному расстоянию между валиками образуется узкая щель, через которую с высокой скоростью воздушного потока мельчайшие частицы пыли попадают в пылесборник. Кроме того, резиновые валики достаточно жесткие, что позволяет «отбивать» засохшую грязь, превращая ее в пыль, и уже частицы пыли без труда попадают в пылесборник.

Какая модель робота-пылесоса нужна именно вам?

Roomba — робот-пылесос для сухой уборки. Подходит для уборки ламината, линолеума, паркета, плитки, ковров. Особенно эффект заметен на ковровых покрытиях благодаря двум встречно вращающимся щеткам, которые приподнимают ворс ковра и обновляют его внешний вид.

Roomba 676 отлично справляется в однокомнатных квартирах. Его можно запрограммировать так, чтобы он в назначенные день и время сам вышел с базы и начал выполнять уборку, после он самостоятельно встанет на подзарядку. Владельцу такого робота останется только выкинуть мусор из пылесборника.

Roomba 960 предназначен для квартир более сложной конфигурации. Принцип уборки этого робота отличается от предыдущего, передвигающегося хаотично, наличием камеры (строит план помещения) и последовательным перемещением по квартире. Если в процессе уборки робот «понимает», что батарея разряжена, он самостоятельно идет на подзарядку, а после продолжает уборку с того места, на котором остановился. Есть возможность выбора: на один или на два раза произвести уборку за один цикл.

Roomba 981 очень похож на Roomba 960, отличает наличие turbo-режима на коврах и повышенная емкость аккумуляторной батареи.

Roomba i7+ — это новинка 2019 года, взорвавшая рынок. Ее отличает измененный дизайн и устройство для откачки мусора из мусоросборника: во время подзарядки робот автоматически опустошает пылесборник по мере необходимости (база снабжена мешком, который вмещает в себя мусор из 30 пылесборников). Используя систему построения карты помещения, Roomba i7+ сохраняет в памяти планы нескольких этажей и названия комнат, что позволяет направлять робота в конкретную комнату голосом или через приложение iRobotHOME.

​Roomba s9+— это модель для скептиков, которые «не верят» круглым роботам. В 2019 году компания iRobot выпустила модель робота-пылесоса, у которой передняя часть прямоугольная. Roomba s9+, как и Roombai7+, составляет карту дома и автоматически откачивает содержимое мусоросборника в специальный мешок, который потом можно будет просто выбросить. Кроме того, его отличает увеличенная сила всасывания. Braava – робот для деликатной уборки, так называемый «робот-полотер», подходящий для уборки твердых напольных покрытий: ламината, линолеума, паркета, плитки. Принцип работы: на съемную панель крепится салфетка (в зависимости от выбранного режима – для сухой или для влажной уборки), а навигационный куб управляет перемещением Braava, обеспечивая качественную уборку помещения. В режиме влажной уборки обеспечивается дозированное увлажнение салфетки из предварительно заполненного обычной водой резервуара.

Сколько времени робот убирает одну комнату?

Время уборки зависит от размера комнаты, а также от количества мебели. Чем больше отдельно стоящих предметов – тем дольше робот будет убирать, так как робот старается проходить вокруг каждой ножки стола, вокруг каждого отдельно стоящего предмета мебели. В среднем на уборку комнаты площадью 15-20 кв. метров требуется 25-40 минут.

Ваше присутствие во время работы робота-пылесоса iRobot совсем не обязательно: все модели можно запрограммировать таким образом, чтобы в определенные дни недели в конкретное время робот в ваше отсутствие самостоятельно начал уборку (сам выехал с зарядной базы) и к вашему приходу в квартире было уже чисто.

Для удобства в комплекте идут ограничители движения (комплектация зависит от модели), которые работают от батареек. Ограничители не пропускают робота за виртуальную стену. Их ставят, например, перед шторами, если дизайн штор предполагает, что они лежат на полу, и хозяевам не нужно будет каждый раз расправлять шторы после работы робота-пылесоса. Есть даже круговые ограничители – они предназначены для владельцев домашних животных – ограничитель ставится рядом с мисками для еды, и робот во время уборки не затрагивает их.

Как ухаживать за роботами?

У роботов-пылесосов Roomba после каждой уборки рекомендуется вытряхивать контейнер (некоторые модели оснащены датчиками заполнения контейнера), протирать сухой салфеткой датчики перепада высоты, по мере необходимости чистить щетки, раз в два-три месяца заменять фильтры, по мере износа заменять щетки. Робот Braava нужно ставить на подзарядку и промывать салфетки многоразового использования.

Что делать в случае поломки?

Гарантия от производителя составляет один год. Если что-то выйдет из строя, обращайтесь в наш сервисный центр, который в кратчайшие сроки устранит неисправность – комплектующие всегда есть в наличии. Если нужно поменять износившиеся фильтры или щетки – все расходные материалы также можно приобрести у нас как в комплектах, так и поштучно.

Где выгодней купить робот-пылесос iRobot?