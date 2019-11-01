Встречаем Терминатора, рубим капусту, танцуем на пилоне. Афиша Томска

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Рабочая неделя подходит к концу. Впереди длинные выходные. Для активных людей это не повод засиживаться дома. Если вы когда-то занимались плаванием в ластах, можете принять участие в традиционном Кубке федерации по подводному спорту среди ветеранов. Он пройдет с 4 ноября в ЦВВС «Звездный». Подробности узнавайте на сайте Федерации подводного спорта Томской области. О других интересных событиях Томска читайте в афише.

Фестиваль «Капустки»

Фото: из официальной группы коллектива «Пересек» vkontakte

Пора квасить – капусту! А еще — самое время «Капустки» от «Пересека». Много лет подряд томский фольклорно-этнографический ансамбль знакомит томичей и гостей города с народными традициями рубки и засолки капусты. Вы еще не видели, как это происходит? Приходите в зрелищный центр «Аэлита» и присоединяйтесь к фестивалю.

В программе: песни, хороводы, игры, мастер-классы по русским кадрилям и, конечно, рубка капусты по всем правилам наших бабушек. Специальные гости фестиваля — представители Центра польской культуры «Dom Polski». Завершится праздник чаепитием с капустным пирогом. Возрастное ограничение 6+



Когда: 2 ноября в 18:00 Где: ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78)

Фестиваль танца на пилоне

Фото: это и главное - из группы студии танца Neon vkontakte

Они демонстрируют невероятные трюки и сложнейшие перевороты, поражая зрителя возможностями своего тела. Чтобы идеально выполнить бильман, жанейро, шолдермаунт и другие элементы, танцоры на пилоне должны потратить сотни часов. Вживую посмотреть на результаты их трудов можно будет 9 ноября на фестивале «Pole wave 2019».

В соревновательной программе сразятся маленькие и взрослые спортсмены из Томска, Кемерова, Новосибирска, Красноярска, Барнаула. Выбирать победителей будут в номинациях «соло», «дуэты», «Exotic Pole Dance». Будут и показательные выступления.

Когда: 9 ноября в 13:00 Где: Дворец творчества детей и молодежи (ул. Вершинина, 17)

Научные выходные с «Точкой гравитации»

Фото: из официальной группы музея vkontakte

Музей начала наук приготовил на длинные осенние выходные большую познавательную программу. 1 ноября в 13:00 любознаек от 10 лет ждут на урок химии. Здесь начинающие ученые узнают, как определять различные вещества в продуктах и где мы каждый день сталкиваемся с элементами таблицы Менделеева.

2 ноября в 13:00 ребята от шести до 12 лет могут попасть на мастер-класс «Электронный конструктор». Гостей ждут опыты с электричеством и сборка настоящих электронных схем.

3 ноября в 12:00 — обзорная экскурсия по музею. А в 14:00 — «Игра в гипотезы». Ребята старше 10 лет будут познавать природу явлений окружающего мира и обсуждать их.

Когда: 1-3 ноября Где: музей «Точка гравитации» (пр. Ленина, 26, 4 этаж)

Средневековый концерт для малышей

Ансамбль ранней музыки «Камерата» приглашает маленьких и взрослых на театрализованный концерт для всей семьи. В программе — произведения мастеров Средневековья и Ренессанса. В арсенале известного томского коллектива лютня, фидель, виоль д`амур, виола да гамба — со всеми аутентичными инструментами можно будет поближе познакомиться после концерта. А еще музыканты продемонстрируют тайные приемы игры.



Запись на концерт: mozartspelenok.ru или по телефону 222-231.



Когда: 2 ноября в 17:00

Где: Художественный музей (ул. Нахановича, 3)

«Science Slam» в ТПУ

Фото: из официальной группы проекта vkontakte

Научную тему в пятницу вечером продолжит «Science Slam». Если вы до сих пор считаете, что научный доклад — это на 99 % непонятная информация, то вам стоит сходить сюда. Как повысить эффективность работы АЭС, что такое «позитивные риски» в экономике, как изучить то, что спрятано на молекулярном уровне, — доступно и с юмором молодые ученые ТПУ расскажут вам о своих исследованиях. Так что выйдете из зала вы с четким пониманием темы и хорошим настроением.

Вход свободный, но нужна предварительная регистрация.

Когда: 1 ноября в 19:00 Где: клуб спортивного танца «Диамант-ТПУ» (ул. Усова, 7)

Концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум

Один из самых красивых дуэтов на отечественной эстраде — Анжелика Варум и Леонид Агутин — едет в Томск. Обладатели множества различных наград, среди которых статуэтки «Золотого граммофона» и Ордена Дружбы. Музыкальная чета признается, что почти все свободное время проводит в работе над новым студийным материалом. Что это будет — узнают те, кто придет на концерт 7 ноября. Зрителей ждут и танцевальные хиты дискотек в модном электронном звучании, и «живая» музыка в сопровождении группы «Эсперанто» — одного из лучших коллективов страны. Еще один сюрприз от артистов — выступление шоу-балета Анжелики Варум «Лебеди Funk». Этот коллектив называют мейнстримом современной танцевальной культуры.

Когда: 7 ноября в 19:00 Где: БКЗ (пл. Ленина, 12а)

Концерт джаз-оркестра «ТГУ-62»

Фото: из официальной группы коллектива vkontakte

Заводной энергетикой зарядит томичей 14 ноября легендарный коллектив «ТГУ-62» и Владимир Толкачев. Новосибирский джазмен завоевал сердца не только многих сибиряков, но жителей других регионов России.

Этому творческому союзу уже 20 лет, поэтому и масштабы концерта будут внушительные. Джаз-оркестр выступит с новой оригинальной программой «20 лет ВМЕСТЕ».

Когда: 14 ноября в 19:00 Где: Центр культуры ТГУ (пр. Ленина, 36)

Премьера «Терминатор: темные судьбы»