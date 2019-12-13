Винтажная мода, зимние городки, кино глазами детей. Афиша Томска

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Поразмышлять на тему жизни и смерти, пуститься на поиски смысла бытия и своего предназначения предлагает томичам школа музыки и театра «Виртуозы». Эскизный показ спектакля «Свидетельские показания» пройдет в культурном пространстве «Flat» 14 декабря. Сбор гостей в 15:00. О других событиях Томска в ближайшие дни читайте в афише.

«Легенды винтажной моды» в краеведческом

Фото: с официального сайта краеведческого музея

Если вам интересны мир винтажных украшений и мода начала ХХ века, не пропустите новую выставку в краеведческом музее. В экспозиции более 400 предметов из частной коллекции, относящихся к периоду 1900-1970-х годов. «Костюмная бижутерия», «bijoix de Fantaisie», которая была частью массового производства, и эксклюзивные украшения – «bijoix de Couture», которые создавались в единичных экземплярах по заказам известных домов мод и таких кутюрье, как Коко Шанель, Кристиан Диор, Жан Пату, Луи Ферро.

Среди экспонатов изделия с богемским, пекинским, венецианским стеклом, воплощающие в себе античные традиции имитации драгоценных и полудрагоценных камней. Отдельный интерес представляют редкие украшения Северной Богемии с художественным стеклом направления «модерн» и викторианское стекло, в которое при изготовлении добавляли золото. По задумке мастеров, это стекло должно было по своей красоте превзойти бриллиант.

Когда: с 14 декабря Где: краеведческий музей (пр. Ленина, 75)

Открытие зимнего городка в Радонежском

Залог хорошего настроения — активный образ жизни. Пока погода позволяет, успевайте весело проводить время на улице. В выходные, например, у маленьких и взрослых томичей есть возможность попасть на настоящий праздник. 15 декабря, в воскресенье, в микрорайоне Радонежский пройдет открытие зимнего городка.

В программе: новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой, катание с горки на ледянках и ватрушках, катание на коньках и световой фонтан. Приходите всей семьей!

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Когда: 15 декабря в 12:00 Где: микрорайон Радонежский

Открытие зимнего парка в Городском саду

«Лето в Новый год» могут увидеть маленькие и взрослые томичи этой зимой. В необычное путешествие отправятся те, кто придет в Городской сад. Здесь жителей и гостей города встретят герои «Мадагаскара», Лев и другие.

Открытие тематического парка — 14 декабря. В программе: театральное представление «Лев, который перепутал время года», открытие Резиденции Деда Мороза «Елка-дом» с возможностью попасть первыми на прием к новогоднему волшебнику, зимние игры и подарки, праздничная атмосфера и хорошее настроение.

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Когда: 14 декабря в 12:00 Где: Городской сад

Благотворительная вечеринка «Шило на мыло»

Фото: pxhere.com

Хотите сделать шаг к осознанному потреблению и присоединиться к спасению планеты? Не покупайте десятый комбинезон или пятую куртку ребенку. Приходите на благотворительную вечеринку «Шило на мыло» и берите одежду бесплатно, в обмен на свои вещи. Принести и забрать можно по три детские вещи. Обязательное условие: одежда должна быть хорошего качества, без пятен и прочих дефектов.



В обмене участвуют зимняя и праздничная одежда 0+.

Для гостей вечеринки организаторы приготовили большую развлекательную программу: знакомство с эко-игрушками из кедра, мастер-класс по изготовлению слаймов и тому, как дать вещам вторую жизнь. Кроме того, на вечеринке можно будет обменять ненужные серебряные украшения на браслет из вторично переработанного сырья. Гостей ждут фотозоны, просмотр мультфильма и чаепитие с вкусняшками.



Количество мест ограничено.

Когда: 14 декабря в 16:00 Где: музей славянской мифологии (ул. Загорная, 12)

Праздничная музыка для самых маленьких

Как поднять себе настроение в декабре? Слушайте и пойте новогодние песни. И лучше всей семьей. Место, где можно услышать самые любимые мелодии детства и вспомнить, как мы встречали Новый год 20-30 лет назад — концерты проекта «Моцарт с пеленок». «Музыку праздника», которая звучала на елках 80-х годов, можно послушать в субботу, 14 декабря. Павел Евграфов исполнит произведения из мультфильмов и детского кино. А 15 декабря, в воскресенье, эстафетную палочку подхватит Анастасия Сатарова. На ее концерте подпевать будут «Пока снежинка не растает», «А за окном», «Winter Wonderland», «Jingle bells», «Let it snow», «Елочка, елка лесной аромат» и другие песни про Рождество и Новый год на русском и английском языках.



После концерта малыши смогут ближе познакомиться с музыкальными инструментами и поиграть на них.



Каждому гостю - праздничный аквагрим. Запись на программу: mozartspelenok.ru или по телефону: 222-231.

Когда: 14 и 15 декабря в 11:00 Где: областной художественный музей (пер. Нахановича, 3)

Премьера «Мартынко» в театре «Скоморох»

Новую добрую историю, наполненную добрым юмором и симпатией к персонажам, предлагают посмотреть томичам в театре куклы и актера «Скоморох». «Мартынко» — это зрелищный семейный спектакль. В его основе — одноименная сказка-анекдот архангельского писателя-фольклориста Бориса Шергина.

Солдат Мартынко попадает на гауптвахту за то, что ушел с поста играть в футбол и запустил мячом «благородной даме в рот». В ящике стола камеры, где он отбывает наказание, солдат обнаруживает волшебные карты. От игры в них никто не отказывается. Мартынко «обчищает» надзирателя, выбирается на волю, зарабатывает свой первый капитал и отправляется в высшее общество. Чем закончатся приключения солдата — смотрите на сцене театра «Скоморох».



Режиссер-постановщик и художник-постановщик — лауреат Национальной премии «Золотая маска» Сергей Иванников. Возрастное ограничение 12+.

Когда: 13 декабря в 14:00, 14 декабря в 18:00, 18 декабря в 15:00 Где: театр «Скоморох» (пл. Соляная, 4)

«Тысяча и одна ночь» с Томским симфоническим

Фото: pixabay.com

Под новый год Томский академический симфонический оркестр и маэстро Михаил Грановский рассказывают сказки. Субботним вечером приглашают любителей хорошей музыки и восточного колорита. «Тысяча и одна ночь» ждет их на сцене большого концертного зала Томской филармонии. Помогают томскому оркестру скрипачка из Москвы Татьяна Поршнева и певцы из Новосибирска Анна Даттай и Виктор Дитенбир.



В программе вечера: «Шехеразада» Римского-Корсакова и одноименное произведение Равеля, увертюра к сказочной опере Вебера «Абу Гассан», вальс Штрауса-сына «Тысяча и одна ночь».

Когда: 14 декабря в 19:00 Где: БКЗ (пл. Ленина, 12а)

Киноальманах короткого метра «Глазами детей»

В зрелищном центре «Аэлита» стартует киноальманах короткого метра «Глазами детей». Его задача — дать возможность взрослым посмотреть на себя глазами детей. В альманах вошли четыре короткометражки из России, Эстонии и Таджикистана.

«Ева» — это история взросления девочки, которая потеряла маму во время трагедии в одесском Доме профсоюзов в 2014 году. «Бункер» знакомит зрителя с маленьким мальчиком, с которым сыграли злую шутку его сверстники, заперев в темном бункере. Фильм «Он мой» рассказывает о любви шестилетнего мальчика к отцу-преступнику. А мини-драма «Мама» объясняет, почему дети иногда ненавидят родителей.



Посмотреть на жизнь глазами детей можно с 12 по 15 и с 19 по 20 декабря в «Аэлите». Возрастное ограничение 18+.

Когда: 12-15 и 19-20 декабря в 19:00 Где: ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78)

Концерт рождественской музыки

Фото: из официальной группы коллектива vkontakte