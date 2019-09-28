В Томске выпустили шпаргалку по генеалогическому поиску

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«Таля вскоре после ареста мужа заболела тихим помешательством и умерла в 1947 г. в Томске. У них было трое детей: Астра, умерла в возрасте 5 лет, Виктор и Леонид. В семье Коксов все были очень красивы. Особенно Таля и Астра. Тётя Галя ездила в 1929 – 1930 г. на станцию Зима в гости к Коксам. На станции сходились поезда, следующие из Владивостока в Москву. В Зиме было развлечением ходить на станцию, встречать поезда. Одна американская семья заметила красивую маленькую девочку с белокурыми кудрями, большими голубыми глазами и чёрными ресницами. Американцы очень просили продать им её в дети. Это была Астра...» (свидетельства участников проекта «Сибиряки вольные и невольные», из буклета «Азы генеалогического поиска»)

Два в одном: в развернутом виде — постер формата А2, в сложенном — карманная памятка. Буклет «Азы генеалогического поиска» представляет собой краткую версию недавно выпущенного в Томске 40-страничного методического пособия с тем же названием. На одной стороне буклета можно найти полезные ссылки, списки книг и баз данных, а также названия и адреса учреждений, которые могут помочь исследователю семейной истории. Другую сторону лифлета занимает инфографика с пошаговой инструкцией — с чего начать и как довести до конца поиск сведений о своих предках.

«Для нас переупаковка 40-страничного пособия в краткий путеводитель была интересной задачей. Изначально мы ориентировались именно на формат постера, чтобы у начинающего исследователя-родоведа перед глазами был план действий. Вторую сторону отдали полезным спискам — она пригодится на случай, если потребуется вспомнить название или адрес какой-либо из баз данных, сайтов или книг», — рассказала Елена Фаткулина, куратор проекта от Makushin Media lab.

Первым делом составители буклета рекомендуют систематизировать знания о предках. Для этого нужно составить генеалогическое древо — нисходящее (от далекого предка к современности), восходящее (от составителя — к предкам) или в виде кольцевой схемы (тут придется отказаться от «боковых ветвей» вместе с сестрами и братьями). Как устроить поколенную запись, составить картотеку, организовать семейный архив, описать фотографии и использовать мемуары, письма и даже школьные тетрадки — в шпаргалке для составления фамильных хроник рассказано достаточно подробно.

«Учитывая растущий интерес томичей к генеалогии, мы довольно много внимания уделяем методике сбора, обработки и хранения информации о семейной истории. Как систематизировать семейные архивы, как расспрашивать родственников, куда обращаться за теми или иными данными, где искать сведения о репрессированных или участниках Великой Отечественной войны, чем полезен генетический паспорт — все это необходимое для родоведа прикладное знание. Откликаясь на потребность в нем, мы и подготовили путеводитель», — рассказывает Татьяна Назаренко, куратор проекта от Центра практической истории «Со-Действие».

«У нас сейчас очень много запросов от людей, которые занимаются семейной историей, — говорит директор ГАТО Анастасия Караваева. — Причем, нередко люди обманываются, считая, что в архиве сохранилась их персональная история. Персональная история хранится исключительно в семье. В архивах можно найти лишь подтверждение отдельным фактам. И чтобы потом связать их в цепочку, надо проделать большую работу — в семье, в архивах, как государственных, так и по месту работы предка, ЗАГСах. Методическое пособие по генеалогическим поискам — хорошо структурированное, с наглядной инфографикой, написанное понятным современным людям языком — может направить исследователя в нужном направлении. Например, как правильно опрашивать родственников. Ведь уже с 1960-х годов в архивах практически нет персональных историй — сколько-нибудь серьезные массовые источники, в которых можно найти ценную информацию о персоналиях, помимо «родился-женился-умер», заканчиваются на послевоенном периоде. Поэтому особых тайн не откроется. Надо владеть методикой и заниматься — человек сегодня несет личную ответственность за свою историю».

Путеводитель по генеалогическому поиску выпустили небольшим тиражом — 250 экземпляров. Ограниченную его часть в подарок получат те, кто в ближайшее время придет с экскурсией на на выставку «Сибиряки вольные и невольные». Впрочем, макет путеводителя в электронном виде можно скачать с сайта Томского краеведческого музея. Здесь же можно найти и полную версию «Азов генеалогического поиска».

«"Любовь к отеческим гробам" и позитивные, меняющие мир к лучшему социальные практики невозможны без критического мышления и погружения человека и общества в целом в историю, когда настоящее и будущее обуславливают наши честные вопросы к прошлому, готовность услышать непростую правду, — говорит замдиректора ТОКМ Константин Ширко. — В сегодняшнем мире мы постоянно сталкиваемся с пост-правдой и различными вариантами фолк-хистори. Поэтому современный музей пытается не только сохранить себя в качестве носителя актуального, но проверенного и системно организованного контента, банка смыслов и ценностей, конструируемых вокруг предметов и коллекций, но и стать "держателем" и популяризатором работающих познавательных инструментов, связанных с краеведением и историей семьи, демонстрирующих связь общенациональной и локальной истории. Это единство присуще и проекту Томского областного краеведческого музея "Сибиряки вольные и невольные" и созданному в его рамках путеводитель по азам генеалогического поиска».