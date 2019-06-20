В Новосибирске пройдет международная агропромышленная выставка
С 27 по 29 ноября 2019 года в МВК «Новосибирск Экспоцентр» состоится крупнейшая за Уралом международная агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя».
Ведущие производители и поставщики России, дальнего и ближнего зарубежья продемонстрируют современную сельскохозяйственную технику, оборудование и материалы для животноводства, растениеводства, оборудование для переработки, хранения и упаковки сельскохозяйственной продукции, инновационные технологии в сельском хозяйстве.
Елена Сайгашова, исполнительный директор ООО «Сибирская выставочная компания», руководитель агропромышленной выставки: «По нашим прогнозам, в выставке примут участие около 150 компаний из 35 российских регионов, география которых охватит всю страну. Мы также ждем экспонентов из Белоруссии, Казахстана, Турции, Германии, Франции, Китая и других стран. Наша главная задача — показать руководителям и специалистам сельхозпредприятий, фермерских хозяйств новинки сезона, самые свежие технические и технологические решения. Кроме этого, на выставке в разных форматах будут обсуждаться современные тенденции в развитии ведущих отраслей АПК, предварительные итоги уборочной кампании в Сибири. Но основной акцент хотим сделать на обмене практическим опытом между сельхозпредприятиями, успешными решениями тех или иных проблем. Мы намерены сделать это ключевым направлением «Сибирской агарной недели».
Тематические разделы выставки:
- Сельскохозяйственная техника / Запчасти / Расходные материалы
- Оборудование и материалы для животноводства
- Агрохимия / Удобрения / Семена
- Оборудование и материалы для переработки, хранения, упаковки агропромышленной продукции. Услуги для АПК
Зерно- и кормоуборочная техника, тракторы разных мощностей, почвообрабатывающая техника и агрегаты для защиты растений будут представлены на выставке такими брендами, как CLAAS, «Ростсельмаш», JOHN DEERE, NEW HOLLAND, AMAZONE, FENDT, MASSEY FERGUSON, «Кировец» и другими. Технику для переработки и хранения сельхозпродукции представят компании с мировым именем: PETKUS, ROMAX, «Воронежсельмаш», «СиСорт», «Агросельмаш», «Алмазсельмаш» и ряд других. Оборудование и материалы для животноводства продемонстрируют компании «МолСиб» (дилер DELAVAL), «Иглус», ECOLAB, «Сельхозпроект», «Альта Дженетикс Раша» и другие. Рынок семян и средства для защиты растений представят ЗАО фирма «Август», АО «Щелково Агрохим», «Германский Семенной Альянс», «Агроплазма», «Центр передового земледелия», «Райк Цваан», «Бейо Семена», «Семена Сибири» и ряд других.
На площадке выставки пройдут:
— IV Новосибирский агропродовольственный форум, пройдет при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Организаторами выступят Правительство Новосибирской области и министерство сельского хозяйства Новосибирской области.
— Пленарное заседание «Стратегия комплексного развития сельских территорий» с участием представителей Министерства сельского хозяйства РФ.
— Панельные дискуссии по продвижению на экспорт продукции агропромышленного комплекса Сибири, цифровизации АПК России, по новым подходам к развитию малых форм хозяйствования и кооперации и другие.
— Выставка племенных животных «Сила Сибири 2019».
— Впервые! Площадка «Лидеры России»! Руководители ведущих сельхозпредприятий делятся личным опытом по организации успешного производства в сфере АПК.
Мероприятие пройдет при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в СФО, Правительства Новосибирской области и министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Выставочный оператор – ООО «Сибирская выставочная компания». В рамках выставки будет организован бесплатный трансфер для руководителей и специалистов сельхозпредприятий и КФХ из Алтайского края, Кемеровской и Томской областей.
Для того чтобы принять участие или посетить «Сибирскую аграрную неделю», необходимо заполнить заявку на сайте sibagroweek.ru
Узнайте более подробную информацию о выставке по телефону:
+7 (953) 777-63-61
+7 (383) 304-83-68
+7 (383) 304-83-88
Email: info@sibagroweek.ru
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