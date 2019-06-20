В Новосибирске пройдет международная агропромышленная выставка

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С 27 по 29 ноября 2019 года в МВК «Новосибирск Экспоцентр» состоится крупнейшая за Уралом международная агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя».



Фото: предоставлены "Сибирской выставочной компанией"

Ведущие производители и поставщики России, дальнего и ближнего зарубежья продемонстрируют современную сельскохозяйственную технику, оборудование и материалы для животноводства, растениеводства, оборудование для переработки, хранения и упаковки сельскохозяйственной продукции, инновационные технологии в сельском хозяйстве.

Елена Сайгашова, исполнительный директор ООО «Сибирская выставочная компания», руководитель агропромышленной выставки: «По нашим прогнозам, в выставке примут участие около 150 компаний из 35 российских регионов, география которых охватит всю страну. Мы также ждем экспонентов из Белоруссии, Казахстана, Турции, Германии, Франции, Китая и других стран. Наша главная задача — показать руководителям и специалистам сельхозпредприятий, фермерских хозяйств новинки сезона, самые свежие технические и технологические решения. Кроме этого, на выставке в разных форматах будут обсуждаться современные тенденции в развитии ведущих отраслей АПК, предварительные итоги уборочной кампании в Сибири. Но основной акцент хотим сделать на обмене практическим опытом между сельхозпредприятиями, успешными решениями тех или иных проблем. Мы намерены сделать это ключевым направлением «Сибирской агарной недели».



Тематические разделы выставки:

На площадке выставки пройдут:

— IV Новосибирский агропродовольственный форум, пройдет при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Организаторами выступят Правительство Новосибирской области и министерство сельского хозяйства Новосибирской области.

— Пленарное заседание «Стратегия комплексного развития сельских территорий» с участием представителей Министерства сельского хозяйства РФ.

— Панельные дискуссии по продвижению на экспорт продукции агропромышленного комплекса Сибири, цифровизации АПК России, по новым подходам к развитию малых форм хозяйствования и кооперации и другие.

— Выставка племенных животных «Сила Сибири 2019».

— Впервые! Площадка «Лидеры России»! Руководители ведущих сельхозпредприятий делятся личным опытом по организации успешного производства в сфере АПК.



Мероприятие пройдет при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в СФО, Правительства Новосибирской области и министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Выставочный оператор – ООО «Сибирская выставочная компания». В рамках выставки будет организован бесплатный трансфер для руководителей и специалистов сельхозпредприятий и КФХ из Алтайского края, Кемеровской и Томской областей.

Для того чтобы принять участие или посетить «Сибирскую аграрную неделю», необходимо заполнить заявку на сайте sibagroweek.ru



Узнайте более подробную информацию о выставке по телефону:

+7 (953) 777-63-61

+7 (383) 304-83-68

+7 (383) 304-83-88

Email: info@sibagroweek.ru