Туфельки, формулы и котики. Афиша на выходные

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Вашему ребенку в ближайшем будущем предстоит ЕГЭ? Посмотреть, что это такое, проверить свои силы и узнать хитрости сдачи экзамена на высший балл предлагают в образовательном центре «Прометей». Неделя бесплатных мастер-классов по физике, математике, химии, русскому языку, истории и обществознанию стартует 14 октября. Полуторачасовые уроки будут проходить вечерами. Чтобы попасть на них, достаточно зарегистрироваться здесь.

О том, как еще можно провести время в Томске с пользой и удовольствием, расскажем в афише.

«Туфельки для Золушки» в Доме искусств

Если вы неравнодушны к туфлям, то вам точно стоит посетить новую выставку, которая открылась в Доме искусств. Туфельки, сапожки и ботинки из Германии, Англии, Голландии, Китая, США, Румынии и многих других стран мира можно увидеть на выставке «Туфельки для Золушки».

Миниатюрные экспонаты из стекла, фарфора, керамики, дерева, металла и шерсти — частная коллекция Нины Флигинских. Она впервые представила ее широкой публике. Всего в коллекции более 200 туфелек. Выставка открыта ежедневно с 10:00 до 19:00 часов.



Когда: с 10 октября по 20 января Где: Дом искусств (ул. Шишкова, 10)

Шоу «Магия трех роялей»

Грандиозное шоу для ценителей фортепианной музыки пройдет 13 октября в Большом концертном зале Томской филармонии. «Магия трех роялей» от трио «Bel Suono». Российский коллектив — единственный в мире, выступающий в прогрессивном жанре классического кроссовера. Это музыкальный стиль, который гармонично сочетает в себе элементы поп-, рок-, классической и электронной музыки.

Вивальди и Штраус, Моцарт и Григ, Бетховен и русская «Калинка», Глинка и знаменитое танго из фильма «Запах Женщины», а также много других всемирно известных произведений в авторской обработке «Bel Suono». За восемь лет непрерывных гастролей по Европе, Азии и странам СНГ трио получило международное признание. Каждый концерт – это феерия музыки, сценического света и красочных визуальных эффектов. ‪

‪Когда: 13 октября в 19:00 Где: БКЗ (пл. Ленина, 12А)

Выставка-продажа породистых кошек

Мейн-куны, бенгалы, абиссимы, бурмы, курильские бобтейлы — все это породы кошек. Если вы поклонник одной из них или, наоборот, не представляете, как выглядят коты этой породы, вам стоит сходить на международную выставку. Пройдет она в развлекательном комплексе «Fакел» в ближайшие выходные.

Кошки со всей Сибири будут бороться за главный приз — звание «Супербэст». Также в программе шоу редких пород и костюмированный бал кошек. А желающие завести котенка смогут поговорить об особенностях пород с заводчиками.

Во время выставки в зале будут работать сотрудники благотворительного фонда «Зоозащита». На их попечении сейчас больше 40 кошек. Можно принести подарки для усатых-полосатых, которые пока не нашли себе дом.

Вход платный.

Когда: 12 октября с 10:00 до 18:00 Где: РК «Fакел» (ул. Красноармейская, 120)

Концерты для самых маленьких

Музыкальные выходные всей семьей предлагают провести томичам отрганизаторы проекта «Моцарт с пеленок». 12 октября маленьких меломанов приглашают на знакомство с органом. Мария Блажевич и Юлия Шинкевич представят органные вариации известных рок-хитов групп «Scorpions», «Roxette», «Nightwish», «Queen», «Deep Purple» и других.

Начало концерта 12 октября в 11:00 в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Марии (ул. Карташова, 28).

Воскресным утром в 11:00 взрослых и маленьких любителей песен из мультфильмов приглашают в Художественный музей. Там можно будет спеть с Павлом Евграфовым «Песенку Львенка и Черепахи», «Лев и Брадобрей», «Тридцать три коровы», «Песню про зайцев» и другие любимые родителями и бабушками композиции. Начало концерта 13 октября в 11:00 в Томском областном художественном музее (пер. Нахановича, 3).

Во время концерта работает сенсорная площадки. После выступления малыши смогут ближе познакомиться с музыкальными инструментами.

Запись на концерты: mozartspelenok.ru или по телефону 222-231.

Когда: 12 и 13 октября

«Химическая лабораторная» для всех

Фото: pixabay.com

Первая химическая лабораторная «Mendeleev Lab» пройдет в Томске 12 октября. Это научно-просветительская акция, организованная в рамках Международного года Периодической таблицы химических элементов, объявленного Генеральной ассамблеей ООН.



Акция пройдет в формате вопрос-ответ: «завлабы» будут задавать вопросы на знание химии, самые эрудированные «лаборанты» получат призы. Викторины пройдут отдельно для взрослых и детей. Узнать что-то новенькое в этом году смогут и младшеклассники.



Площадки проведения «Химической лабораторной» в Томске:



1. Томский государственный университет (12+)

2. Томский политехнический университет (12+)

3. Сибирский государственный медицинский университет (12+)

4. Детский технопарк «Кванториум» (6-12 лет, 12+)

5. Информационный центр по атомной энергии (6-12 лет, 12+)



Также для своих учащихся викторину проведут школы «Перспектива», «Резонанс» и «Эврика-Развитие».



Записаться на лабораторную работу и узнать подробную информацию об акции можно в группе ВКонтакте.

Когда: 12 октября

Концерт группы «BrainStorm»

Знаменитая рок-группа «BrainStorm» едет с концертом в Томск. Латвийские музыканты прославились в конце 20-го — начале 21 века. «Maybe», «Выходные», «Скользкие улицы» и другие известные хиты за все время существования группы будут исполнены с поддержкой световой драматургии. Уникальный продакшн создал ударник коллектива Каспарс Рога.



Необычность коллектива в том, что они соединили три языковые культуры: латышскую, русскую и английскую. Музыканты выпустили 22 альбома на разных языках.

Когда: 16 октября в 19:00 Где: БКЗ (пл. Ленина, 12А)

Гала-концерт 16-го Конкурса дворовой песни

Фото: из группы конкурса ВКонтакте